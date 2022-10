Prova prova sa sa, il 2 novembre su Prime Video parte il nuovo show di Frank Matano

Condividi su

Mercoledì 2 novembre, su Amazon Prime Video, prende il via Prova prova sa sa. La piattaforma di intrattenimento streaming ha presentato il nuovo format in una conferenza stampa che si è svolta mercoledì 26 ottobre.

Prova prova sa sa, il format si ispira a uno show statunitense

Prova prova sa sa è un comedy show. Tipologia, quest’ultima, sulla quale Amazon Prime Video ha abbondantemente investito in Italia negli ultimi anni. In origine fu LOL- Chi ride è fuori, che ha ottenuto un grande successo dal punto di vista degli ascolti e della popolarità social. In questa stagione televisiva, inoltre, la piattaforma ha lanciato il ciclo di spettacoli dal titolo Comedy Specials.

Il conduttore e ideatore è Frank Matano, protagonista propria delle prime due edizioni del già citato LOL. La produzione è a cura della Endemol Shine Italia. Come sottolineato dallo stesso Matano, il format è liberamente ispirato al programma Whose Line Is It Anyway?. Show, quest’ultimo, creato da Dan Patterson e Mark Leveson e che ha vinto anche un Emmy Award nel 2003.

Il cast fisso del programma

Frank Matano, in Prova prova sa sa, è accompagnato da quattro co – conduttori. Il primo è Maccio Capatonda, comico vincitore della seconda edizione di LOL. In carriera lavora come attore e regista, partecipando a pellicole come Quel bravo ragazzo e Omicidio all’italiana. Con lui è presente Edoardo Ferrario, cabarettista e per anni volto di Quelli che il calcio.

Nel nuovo show di Amazon figura, inoltre, Maria Di Biase, nel cast di molte produzioni cinematografiche come La matassa, Che vuoi che sia e Odio l’estate. Infine, l’ultima co – conduttrice è Aurora Leone, ex concorrente di Pechino Express e caposaldo del gruppo comico dei The Jackal.

Prova prova sa sa, come funziona il programma

Per quanto riguarda il meccanismo, lo show si basa sull’improvvisazione. I quattro co – conduttori, infatti, sono i concorrenti e si esibiscono in una serie di sketch, tutti rigorosamente improvvisati. La tipologia di esibizione è scelta, di volta in volta, dal conduttore Matano e dal pubblico presente in studio.

In totale, Prova prova sa sa è formato da quattro episodi da una durata di circa mezz’ora l’uno. In ogni puntata, i co – conduttori sono supportati da un ospite. Questi sono Francesco Mandelli, I Soldi Spicci, Valeria Angione e Corrado Nuzzo. Anche loro devono fornire delle performance improvvisate, talvolta da soli e talvolta insieme ai membri del cast fisso.

Frank Matano, al termine di ogni performance, deve assegnare in modo arbitrario un punteggio. Quest’ultimo si basa sulla riuscita dell’esibizione, oltre che sull’impegno mostrato da ogni concorrente.