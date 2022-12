Che tempo che fa 4 dicembre, anticipazioni: intervista al Ministro Antonio Tajani

Condividi su

Domenica 4 dicembre, dalle ore 20:00 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Il programma è condotto, come al solito, da Fabio Fazio. Con lui, in studio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, che ha il compito di curare gli spazi comici della diretta. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Che tempo che fa 4 dicembre, Antonio Tajani

A Che tempo che fa di domenica 4 dicembre interviene Antonio Tajani. L’esponente di Forza Italia riveste il delicato ruolo di Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del governo a guida di Giorgia Meloni. Molti i temi di cui si potrebbe parlare durante l’ospitata. Su tutti, ampio spazio dovrebbe avere la guerra in Ucraina. Nelle scorse ore, infatti, Tajani è tornato sul tema, ribadendo lo sforzo dell’Italia per “lavorare a una pace giusta”.

Nel corso di Che tempo che fa del 4 dicembre, inoltre, si potrebbe parlare dell’attentato ai danni di Susanna Schlein, occorso ad Atene nella giornata di venerdì 2. L’attacco alla diplomatica italiana sarebbe stato orchestrato da un gruppo anarchico.

Che tempo che fa 4 dicembre, Alberto Angela presenta lo speciale Stanotte a Milano

Durante la diretta di Che tempo che fa di domenica 4 dicembre interviene Alberto Angela. Con il divulgatore si ricorda, in primis, il padre Piero, per decenni volto di Superquark che è morto lo scorso agosto. Inoltre, con Angela si parla di Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore, terzo e ultimo volume della trilogia in uscita il prossimo 13 dicembre. Il conduttore, infine, presenta Stanotte a Milano, la cui messa in onda è prevista su Rai 1 nella prima serata di Natale.

Nel corso di Che tempo che fa del 4 dicembre, poi, presenzia la Gialappa’s Band. Il celebre trio, composto da Giorgio Gherarducci, Carlo Taranto e Marco Santin, festeggia gli oltre 35 anni di carriera con il libro dal titolo Mai dire Noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere. Nel volume sono raccolti aneddoti, retroscena e curiosità fino ad ora rimasti inediti.

Al Tavolo partecipa Ciro Ferrara

A Che tempo che fa del 4 dicembre partecipano diversi esperti. Su tutti Roberto Burioni, che fa il punto sulla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Tra i giornalisti, invece, sono attesi Giovanni Floris, Massimo Giannini, Paolo Giordano, Fiorenza Sarzanini e Michele Serra. Interviene anche Gianmarco Sicuro, corrispondente Rai dall’Ucraina.

In seconda serata torna la rubrica de Il Tavolo. Lo spazio, condotto da Fabio Fazio, prevede la presenza degli ospiti fissi Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Nino Frassica, la Signora Coriandoli e Gigi Marzullo. Tornano, poi, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni. Ospiti l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, con il quale, probabilmente, si parla dei Campionato del Mondo di calcio. Tra gli invitati il comico e imitatore Teo Teocoli, mentre torna per la rubrica la Gialappa’s Band.