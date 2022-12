The Simpsons meet the Bocellis in Feliz Navidad dal 15 dicembre su Disney+

Condividi su

Il cortometraggio The Simpsons meet the Bocellis in Feliz Navidad, arriva sulla piattaforma di Disney+ in esclusiva. La data in cui il prodotto sarà disponibile è fissata nel 15 dicembre 2022.

La famiglia Bocelli, Andrea e il figlio Matteo con la piccola Virginia, è sempre più cult in America. E,in occasione del Natale, diventa cartoon, facendo, per la prima volta la sua apparizione nella serie animata più famosa al mondo, quella de I Simpson.

Uno dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni rende così omaggio al tenore, prendendo spunto dal suo ultimo album “A family Christmas”. In esso l’artista canta con Matteo e la piccola Virginia.

Nell’episodio dedicato al Natale dell’amatissima serie, Homer sorprende Marge con il regalo perfetto. Si tratta di un’esibizione indimenticabile della superstar dell’opera italiana Andrea Bocelli che canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme a Matteo e alla piccola Virginia.

È stata inoltre diffusa la key art che offre un primo sguardo della famiglia Bocelli ne I Simpson.

E in concomitanza con l’uscita del corto, il 15 dicembre, Andrea, Matteo e Virginia Bocelli pubblicheranno anche il nuovo singolo, “Feliz Navidad” in una versione speciale in featuring con gli stessi Simpson, la stessa presente nel cortometraggio che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Chi è entrato nel mondo animato prima dei Bocelli

The Simpsons meet the Bocellis in Feliz Navidad è l’ultimo di una raccolta di cortometraggi tratti da “I Simpson” creati esclusivamente per Disney+.

Prima dei Bocelli, aveva avuto l’onore di entrare nel mondo animato de I Simpson anche Billie Eilish, protagonista di “Lisa, ti presento Billie” (nominato agli Emmy®).

Ma sono stati diversi i cortometraggi speciali realizzati per Disney+, tra cui Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” (nominato agli Emmy®) e The Good, The Bart and The Loki, rispettivamente a tema Star Wars e Marvel; I Simpson in Plusaversary, dove Homer incontra una serie di personaggi inaspettati. E poi Welcome to the Club con Ursula de La Sirenetta, seduta su una macchina “volante” al fianco della piccola Lisa. Tutti i corti precedentemente rilasciati sono attualmente disponibili su Disney+.

Tutti questi contenuti e molto altro sono presenti nella collezione “I Simpson” sulla piattaforma streaming: https://www.disneyplus.com/it- it/franchise/i-simpson.