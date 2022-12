Sanremo 2023, tutti i titoli delle canzoni: Ultimo con Alba, Marco Mengoni con Due vite

Condividi su

Venerdì 16 dicembre, su Rai 1, si è svolta la finale di Sanremo Giovani 2023. Durante l’evento, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha comunicato ufficialmente i titoli delle canzoni di Sanremo 2023.

Sanremo 2023 titoli canzoni, Tananai esegue Tango

Tra i titoli delle canzoni del Festival di Sanremo 2023 figura Tango. A portarla sul palco è Tananai, nella scorsa edizione ultimo classificato con Sesso Occasionale. Nella kermesse torna Ultimo, vincitore tra le Nuove Proposte del 2017 e secondo classificato (con polemiche) nel 2019. Esegue Alba, che ha voluto presentare così: “ È una canzone diversa dalle altre che ho scritto, come se fosse una lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano e alle fragilità che viviamo quotidianamente”.

Tra i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2023 c’è Il bene nel male di Madame, già tra i Big nel 2021. Molto attesa è poi Giorgia, vincitrice nel ‘95 con Come saprei che canta Parole dette male. Non compete nella kermesse dal ‘96, mentre la sua ultima volta sull’Ariston risale al 2018, quando ha presenziato in qualità di superospite. Altro ritorno è quello di Elodie, già in gara nel 2017 e 2020. La cantante, star dell’estate con Bagno a mezzanotte e Tribale, è protagonista con Due.

Mara Sattei esordisce con un brano scritto da Damiano dei Maneskin

Diversi gli artisti che si preparano al debutto assoluto nella competizione. In primis Mara Sattei, che per l’occasione presenta Duemilaminuti scritta da Damiano dei Maneskin. Con lei Lazza e Mr. Rain, che eseguono le hit Cenere e Supereroi. Chi, invece, è abituato alle atmosfere della città dei fiori è Anna Oxa. Alla sua quindicesima partecipazione tra i Big canta Sali (Canto dell’anima). A Sanremo 2023 c’è Gianluca Grignani, autore di Quando ti manca il fiato. Atteso Marco Mengoni, tra le voci più apprezzate e ascoltate degli ultimi anni. Già vincitore della trasmissione nel 2013 con L’Essenziale, a febbraio 2023 presenta Due vite.

Sanremo 2023 titoli canzoni, la reunion di Paola e Chiara con Furore

Tra i titoli delle canzoni di Sanremo 2023 figura Lasciami dei Modà, nel 2011 e 2013 capaci di classificarsi (rispettivamente) in seconda e terza posizione. Il palcoscenico dell’Ariston può vantare la reunion di Paola e Chiara, duo sciolto ufficialmente nel 2013 che tornano alla ribalta delle scene con Furore. Leo Gassmann, vincitore con Vai bene così di Sanremo Giovani 2019, fa il suo esordio tra i Campioni con Terzo cuore, brano scritto da Riccardo Zanotti (frontman dei Pinguini Tattici Nucleari). Colapesce e Dimartino, inoltre, sperano di replicare il successo di Musica leggerissima con Splash, hit con la quale auspicano di ottenere la prima vittoria al Festival.

Tra i debuttanti nello show musicale più importante d’Italia ci sono gli Articoli 31, duo formato da J Ax e Dj Dad. Il titolo della loro canzone di Sanremo 2023 è Un bel viaggio. Per la serie “Non è mai troppo tardi” (come ha prontamente ironizzato Amadeus), nella kermesse sono protagonisti I Cugini di Campagna. Dopo 53 anni di carriera hanno scelto di rompere il ghiaccio con Lettera 22, scritta per loro da La Rappresentante di Lista. Mare di guai, invece, è la hit scelta da Ariete.

Gli ultimi partecipanti

Vivo, poi, è il titolo della canzone che Levante porta sul palco di Sanremo 2023. Reduci dal successo di Fiamme negli occhi del 2021, i Coma Cose cantano L’addio. La quota talent è rappresentato da Luca D’Alessio, in arte LDA. Volto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è protagonista con Se poi domani. Rosa Chemical, lo scorso anno sul palco per il duetto con Tananai, è tra i Big con Made in Italy. A loro, infine, si aggiungono i sei provenienti da Sanremo Giovani, ovvero Shari con Egoista, gIANMARIA e la sua Mostro e Colla Zio con Non mi va. A loro si aggiungono Sethu e la sua Cause perse, Will con Stupido e Olly con Polvere.