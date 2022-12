Danza con me, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni e le anticipazioni

Condividi su

Mercoledì 21 dicembre, dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di Danza con me. Il programma di Roberto Bolle, giunto alla sesta edizione, va in onda su Rai 1 nella prima serata del 1° gennaio. All’incontro con la stampa presenzia in primis l’Etoile del Teatro alla Scala di Milano. Con lui Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time. Atteso anche il suo Vice Claudio Fasulo.

Danza con me conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Danza con me. Viene confermato che Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti sono i conduttori dello show. Prende la parola, poi, Stefano Coletta, presente in collegamento: “Il programma è un condensato di eleganza, competenza e raffinatezza. La cosa che mi sorprende ogni anno di più è la capacità di Roberto Bolle e dei suoi autori di stare sempre al passo con i tempi, combinando la serietà della danza con l’intrattenimento leggero. Quest’ultimo elemento è ulteriormente rafforzato in questa edizione. La serata è ricca e mette insieme ilarità e balletti classici. Credo che il format sia tra i gioielli più preziosi della TV di Stato”.

La conferenza stampa di Danza con me prosegue con Claudio Fasulo: “Riteniamo che Roberto Bolle esprima il servizio pubblico nella sua massima espressione. Il suo lavoro e quello dei suoi autori pone in primo piano la cultura popolare, capace di far ridere ma, al tempo stesso, commuovere. È questa la linea editoriale alla quale teniamo maggiormente. Ogni anno lo show aggiunge performance ed elementi tecnologici nuovi. Per la prima volta ci sarà un Avatar, ma non posso anticipare di più. Dal 27 dicembre, in access prime time, andranno in programmazione su Rai 1 delle pillole dal backstage dello show”. Il Vicedirettore ringrazia il regista Fabrizio Guttuso, definito “epicentro” della sesta edizione di Danza con me. Una clip, poi, mostra un medley di esibizioni del Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York.

Roberto Bolle anticipa tutti gli ospiti

La conferenza stampa di Danza con me va avanti con le anticipazioni fornite da Roberto Bolle: “Essere qui è un onore. Danza con me è davvero una sfida: ogni anno cerchiamo di innovarci rimanendo, però, fedeli alle nostre anime. Per arrivare al pubblico e per emozionarlo c’è un grande lavoro di squadra, che parte mesi prima della messa in onda. In questa stagione ci sono numerose novità. In primis c’è tanta danza, supportata da grandi coreografi come Wayne McGregor e da danzatrici straordinarie, come le prime ballerine scaligere e le artiste del Royal Ballet”.

Bolle continua: “Avremo, nella serata, molti ospiti. Oltre ai conduttori, che si sono messi in gioco con professionalità e divertimento, tornano Virginia Raffaele e Alberto Angela. Attesi Edoardo Leo, Paola Minaccioni e Claudia Gerini. Per la musica ci sono Elio, Blanco, Dardust e Dargen D’Amico. Tra i momenti che posso anticipare c’è l’omaggio molto commovente ad Ezio Bosso. Come ha già detto Claudio Fasulo, ci sarà anche un mio Avatar, con il quale entreremo nel metaverso. Il pubblico è composto da ragazzi e ragazze provenienti dalle scuole di tutte Italia, che saranno coinvolti in alcune parti dello spettacolo”. Clip dedicata agli ospiti, dalla quale si evincono ulteriori anticipazioni. Claudia Gerini ed Edoardo Leo sono protagonisti di uno sketch comico, Virginia Raffaele si cimenta nella danza. Blanco esegue sul palco Blu celeste, mentre Dargen D’Amico canta Dove si balla.

Danza con me conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Danza con me prosegue con le domande dei giornalisti. Nella prima sono chieste più informazioni sull’Avatar. L’Etoile: “Non ballerà con me, ma si cimenterà in una sfida di ballo con un altro ospite che, però, non posso anticipare“. Il secondo quesito riguarda la metodologia seguita nella creazione della scaletta. Bolle: “Variamo molto nei generi dei balletti, anche perché dopo sei edizioni stiamo finendo il repertorio (ride, ndr). Ciò che ci anima, comunque, sono la passione e l’entusiasmo. La speranza è quella di avvicinare le persone, e in particolar modo i giovani, al mondo del ballo classico. Siamo una piccola goccia, ma possiamo fare la differenza“.

La conferenza stampa di Danza con me va avanti con un commento sull’esibizione tra il ballerino e Blanco. L’Etoile: “Blu Celeste è una hit che l’artista ha scritto quando era molto giovane. È un grido di dolore. Durante la performance, sul palco con noi ci sono sei specchi”. Il primo ballerino della Scala svela un momento dedicato a Loie Fuller: “È un omaggio a una donna forte e capace di innovare, nonostante i limiti imposti dalla società“. Sul Tavolo della Danza aggiunge: “Siamo in attesa di capire come il nuovo Ministro della Cultura si posizioni rispetto ai problemi presenti nel nostro mondo“.

Ancora Bolle: “Danza con me è un varietà sul ballo. La struttura articolata in un’unica puntata ci permette di creare l’evento”. Domanda all’Etoile sulla scelta del Teatro alla Scala di Milano di aprire la stagione con un’opera russa: “Il Boris non ha alcun legame né con il regime né con la guerra. Trovo sia giusto che sia andato in onda, perché la cultura è al di sopra di tutto“. Termina qui la conferenza stampa di Danza con me.