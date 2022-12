Masterchef Italia 12 diretta 22 dicembre: le ultime audizioni, il cast prende forma

Condividi su

Giovedì 22 dicembre va in onda su Sky un nuovo appuntamento di Masterchef Italia 12. Anche quest’anno viene confermata la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Dalla scorsa settimana si sta pian piano delineando il cast della nuova edizione attraverso le audizioni. Oggi in scena gli ultimi live cooking per scegliere gli ultimi concorrenti.

Masterchef Italia 12, diretta 22 dicembre, le audizioni

La diretta del 22 dicembre di Masterchef Italia 12 è dedicata nuovamente alle audizioni. Il primo è Nicola, ragazzo che aveva già partecipato al talent nella versione junior quando aveva 12 anni. Dopo l’eliminazione ha deciso di riprovarci anni dopo con una ricetta a base di baccalà. Ottiene tre sì.

Sofia è una violoncellista ed oltre alla musica ama anche cucinare. Propone un raviolo al cacao ripieno di ricotta, cavolo nero e miele. Due sì, da parte di Locatelli e Barbieri.

Danilo invece è un barista e ha una forte passione per il rock. Propone dei gamberi con maionese alla barbabietola. Non conquista alcun sì.

Luciana è nata a Rimini ma vive a Milano. Ha 75 anni ed ha lavorato in un’agenzia di pubblicità e comunicazione. Presente delle tagliatelle con pomodorini, pesto e pistacchi. Conquista tre sì.

Mattia ha 38 anni e viene da Bolzano. E’ proprietario di una piccola enoteca. Ha preparato un filetto di trota con asparagi. Solo uno da parte di Cannavacciuolo.

Roberto ha invece 34 anni ed è stato un calciatore di Serie D. La sua ricetta è a base di cappellaccio con trota, pecorino e menta. Roberto come altri colleghi andrà alle sfide.

Masterchef Italia 12, gli altri aspiranti chef

Sandra viene dal Friuli ed è accompagnata dalle figlie. Propone un filetto di baccalà che non convince i giudici. Gabriele, con padre chef, invece porta dei gamberi con pomodoro ripieno di caponata. Anche per lui tre no.

Letizia ha lavorato come operatrice socio sanitaria ma ha dovuto licenziarsi per partecipare a Masterchef. Con il baccalà con miele ottiene il grembiule grigio, quindi la aspettano le sfide per conquistare il fatidico grembiule bianco.