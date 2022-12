All’improvviso l’amore film Canale 5 – trama, cast, finale

Condividi su

Canale 5 propone il film dal titolo All’improvviso l’amore. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere natalizie.

La produzione è della Germania. L’anno di realizzazione è il 2019 e la durata è di un’ora e 29 minuti.

All’improvviso l’amore film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di André Erkau. Protagonisti principali sono Jakob e Lotte interpretati rispettivamente da Kostja Ullmann e Kim Riedle. Nel cast anche Johannes Allmayer nel ruolo di Torsten.

Le riprese si sono svolte in Romania, in particolare a Bucarest e zone limitrofe nel territorio della capitale rumena.

La produzione è della Motion Picture Corporation of America (MPCA) in collaborazione con GAC Family e CTV Drama.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Much Ado About Christmas.

All’improvviso l’amore – trama del film in onda su Canale 5

Jakob è alla ricerca disperata di Marie, la sua fidanzata d’infanzia, che lo ha lasciato sette anni prima. Quando lei si presenta inaspettatamente alla sua porta, per lui tutto è esattamente come prima. Anche Marie freme di nuovo, perché ora vede il suo “ex” con occhi nuovi.

Tuttavia, ciò non è dovuto a Jakob, che ha ancora il suo vecchio lavoro di venditore di giocattoli e vive nella sua stanzetta, ma piuttosto a un malinteso. Marie lo crede un fotografo di successo che vive in un loft arredato con stile. Nell’impeto della felicità, Jakob tiene nascosto che l’appartamento da sogno e le foto appartengono alla sua vicina di casa viaggiatrice, per la quale Jakob si limita a innaffiare i fiori. Non vuole mettere a repentaglio la possibilità tanto attesa – contro il parere del suo migliore amico – di riconquistare Marie. Jakob. Ma viene presto sopraffatto dalle conseguenze delle sue bugie.

Spoiler finale

Così è costretto a far passare la sua collega di lavoro single Lotte, che ospita con il figlio undicenne Ben per qualche giorno in un appartamento di lusso, come la sua ex moglie. Per ricambiare il favore a Jakob, Lotte lo aiuta con la sua esperienza femminile. Pur rimanendo sulla strada del successo con Marie, Jakob si allontana sempre più dall’amabile sognatore che è in realtà. Soprattutto, Jakob non riesce a capire chi sia davvero adatto a lui.

All’improvviso l’amore: il cast completo

Di seguito il cast del film All’improvviso l’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Kostja Ullmann : Jakob

: Jakob Kim Riedle : Lotte

: Lotte Johannes Allmayer : Torsten

: Torsten Julia Hartmann : Marie

: Marie Oskar Netzel : Ben

: Ben Bastian von Bömches : Till Fichte

: Till Fichte Angela Roy : Brigitte, la madre di Jakob

: Brigitte, la madre di Jakob Esther Roling : Cliente

: Cliente Julia Marchio : Modello

: Modello Dorothee Sturz : madre aliena

: madre aliena Aleksan Cetinkaya : uomo della sicurezza

: uomo della sicurezza André Erkau : il vicino di Jakob

: il vicino di Jakob Joshua Kustendy : Jakob (9 anni)

: Jakob (9 anni) Aurora Sopi : Marie (8 anni)

: Marie (8 anni) Siddhii Lagrutta: attrice centro commerciale