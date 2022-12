Domenica In 25 dicembre, anticipazioni e ospiti: Iva Zanicchi e Orietta Berti

Condividi su

Domenica 25 dicembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. Il programma è condotto da Mara Venier. La puntata è fruibile anche in streaming su Rai Play.

Domenica In 25 dicembre, Mara Venie regolarmente in studio

Domenica In del 25 dicembre è stato, per qualche giorno, a rischio. Mara Venier, infatti, aveva annunciato la sua positività al Covid-19. Fortunatamente, però, poche ore fa la conduttrice è risultata negativa a due tamponi e, dunque, è regolarmente presente in studio.

Nel corso di Domenica In del 25 dicembre si dà ampio spazio al mondo della musica. In apertura di appuntamento è prevista l’esibizione del Florida Inspirational Singers, noto coro Gospel che insieme al coro di bambini Dolci Voci canta We wish you a Merry Christmas e Oh, Happy Day.

Zia Mara accoglie anche Iva Zanicchi, che dopo la partecipazione a Sanremo ha presenziato nel 2022 a molte trasmissioni Rai. Tra queste Ballando con le stelle e proprio quest’ultima esperienza è al centro della sua intervista. Zanicchi, nello spazio, si esibisce in Un uomo senza tempo e insieme alla nipote Virginia in Le Montagne.

Orietta Berti e Bobby Solo

Nella puntata, poi, è attesa Orietta Berti, anch’essa grande protagonista nella tv di quest’anno. In primis in quanto presenza fissa nel cast del Festival, dove conduceva gli spazi dalla Costa Toscana. Successivamente, Berti ha presenziato al format Quelle brave ragazze su Sky Uno e, soprattutto, al Grande Fratello Vip, dove ha il ruolo di opinionista. Orietta porta in scena la propria versione di Bianco Natale (con il coro Dolci Voci) e il suo ultimo singolo La mia vita è un film.

A Domenica In del 25 dicembre si continua a cantare con Bobby Solo. L’artista, autore di hit come Una lacrima sul viso, Non c’è più niente da fare e Se piangi se ridi, esegue un medley di canzoni natalizie. Inoltre è probabile che si parli di Tournée, ultimo singolo rilasciato il 19 dicembre.

Per un augurio agli italiani è presente Cristiano Malgioglio, che con il gruppo spagnolo Varry Brava canta Raffaella, sigla del programma Mi Casa Es Tu Casa. Cristina D’Avena esegue un medley estratto dall’album 40-Il sogno continua, mentre Jasmine Carrisi e coro Dolci Voci portano in scena Jingle Bell Rock. Alberto Bertoli, invece, ricorda il padre Pierangelo, oltre a essere protagonista di un momento molto emozionante con la canzone A Muso Duro.

Domenica In 25 dicembre, Christian De Sica e Virginia Raffaele

Nel corso di Domenica In del 25 dicembre si parla di cinema. A tal proposito in studio interviene Christian De Sica, vero e proprio re dei film di Natale. Con la sua consueta ironia presenta al pubblico Natale a tutti i costi, pellicola nella quale ha il ruolo di protagonista. La produzione è disponibile su Netflix dal 19 dicembre scorso e, nel cast, ci sono anche Angela Finocchiaro e Fioretta Mari.

A Domenica In del 25 dicembre partecipano due tra i comici più apprezzati in Italia, ovvero Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Gli attori raccontano Tre di troppo, film nel quale sono protagonisti e che è diretto dallo stesso De Luigi. La pellicola è disponibile nei cinema dal 1° gennaio 2023.

Per la magia c’è l’illusionista Gaetano Triggiano, mentre per il mondo della pasticceria Ernst e Frau Knam mostrano alcuni dei dolci principali delle feste. Il gastronomo Mario Ricci, infine, dispensa consigli sul Pranzo di Natale e sul cenone di Capodanno.