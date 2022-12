L’Anno che verrà 2023, il cast e le anticipazioni: presenti Sandy Marton e LDA

Condividi su

Sabato 31 dicembre, dalle ore 21:00 circa su Rai 1, è prevista la messa in onda de L’Anno che verrà. Il programma, giunto oramai alla 20 esima edizione, ha come conduttore Amadeus, alla guida dello show per il settimo anno di fila.

L’Anno che verrà 2023, la location è la città di Perugia

L’Anno che verrà 2023, come di consueto, prende la linea subito dopo la fine del discorso del Presidente della Repubblica. Il programma ha l’importante compito di accompagnare il pubblico sino alla mezzanotte, quando con il conto alla rovescia si accoglie il 2023. L’appuntamento è fruibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Per la prima volta da quando è stato ideato il format, L’Anno che verrà 2023 è ambientato nella città di Perugia. Il capoluogo dell’Umbria prende il timone da Terni, location che ha ospitato Amadeus e i suoi ospiti dodici mesi fa. Il grande palco è montato nella centrale Piazza IV Novembre e lo spettacolo è aperto a tutti, in quanto completamente gratuito.

L’Anno che verrà 2023, il cast di cantanti

Grande protagonista, a L’Anno che verrà 2023, è la musica. Per questo, sul palco presenziano vari artisti, tra i quali Umberto Tozzi. Il cantautore, in carriera, ha composto hit come Ti amo, Gente di mare, Tu e Gloria. Con lui, sul palco, ci sono Raf (Il battito animale, Sei la più bella del mondo), Nek (Lascia che io sia, Laura non c’è) e Piero Pelù (El Diablo, Gigante, Regina di cuori).

Tanto spazio, poi, lo ha il Festival di Sanremo, show che dal 2020 e per i prossimi tre anni è condotto da Amadeus, che ricopre anche il ruolo di Direttore artistico. In particolare, dalla scorsa edizione presenziano Dargen D’Amico, Noemi, Iva Zanicchi (protagonista a Ballando con le stelle) e Donatella Rettore. Tra i Big in gara il prossimo febbraio, invece, sul palco di Perugia ci sono i Modà e gli esordienti LDA e Mr. Rain.

Nella lunga diretta de L’Anno che verrà 2023 partecipano i Ricchi e Poveri, di recente nominati come nuovi giudici di The Voice Senior. Tra le esibizioni previste quelle dei Matia Bazar e Francesco Renga. Infine non mancano artisti internazionali come Sandy Marton (People from Ibiza) e Tracy Spencer (Run to me).

Gli ospiti

A L’Anno che verrà 2023 partecipano anche altri ospiti. Per il mondo della comicità sarebbe dovuto essere presente Nino Frassica, che però è risultato positivo al Covid-19 e ha dovuto dare forfait. In scena, invece, ci sono Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, concorrenti (in coppia) nell’ultima stagione di Tale e Quale Show.