Meraviglie 4 gennaio, prosegue il viaggio di Alberto Angela oltre i confini italiani

Prosegue il viaggio di Alberto Angela con Meraviglie, mercoledì 4 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Questa nuova edizione prende il titolo di Stelle d’Europa, dove il divulgatore scientifico varcherà infatti i confini della nostra Nazione. Attraverserà infatti l’Europa per scoprire quelle che sono le bellezze del nostro continente.

Meraviglie 4 gennaio – la seconda puntata

Nella seconda puntata di Meraviglie, in onda mercoledì 4 gennaio in seconda serata su Rai 1, Alberto Angela prosegue il suo viaggio verso Atene, capitale e cuore della Grecia, e città ricca di monumenti del V secolo a.C. tra cui l’Acropoli. Si tratta di un’antica cittadella situata in cima ad una collina della città, che si eleva a 156 metri sul livello del mare, dove sorge il leggendario tempio dalle proporzioni perfette, il Partenone. Il tempio è dedicato alla dea Atena, ed è il più famoso monumento dell’antica Grecia.

La puntata del 4 gennaio di Meraviglie prosegue poi con la scoperta delle Cariatidi, situate nel modernissimo museo di Acropoli. Alberto Angela mostrerà e spiegherà ai telespettatori che le Cariatidi son fanciulle di pietra condannate da secoli a sostenere il peso di una loggia.

Tra gli ospiti che prenderanno parte al racconto delle bellezze della città di Atene, l’attore Luca Zingaretti. Interpreterà infatti il celebre discorso di Pericle agli Ateniesi. Il campione olimpico Yuri Chechi ricorderà invece proprio la sua avventura olimpica nella città greca, dove il 22 agosto del 2004 vinse la medaglia di bronzo agli anelli ai Giochi di Atene.

E’ considerata per l’Italia una data storica, in quanto l’ex ginnasta veniva da un brutto infortunio, e contro ogni pronostico conquistò il podio. Il viaggio, nella puntata di Meraviglie del 4 gennaio, prosegue poi con i colori del mare Egeo a Capo Sounio, dove il tempio di Poseidone si staglia da millenni di fronte al tramonto.

Firenze: la tappa italiana

Nella puntata del 4 gennaio di Meraviglie, Alberto Angela fa tappa anche in Italia. La città al centro del racconto del divulgatore scientifico è Firenze. Viene considerata come una delle città italiane che ha lasciato un segno nella cultura europea durante il Rinascimento. Dalla Cupola del Duomo, al campanile di Giotto, al Battistero di San Giovanni e poi ancora i dettagli del David di Michelangelo, sono tra le bellezze della nostra cultura che rendono Firenze famosa in Europa.

Tra gli ospiti del racconto della capitale toscana, il conduttore televisivo Carlo Conti. Firenze è infatti la sua città natale con cui ha un profondo legame.

L’ultima tappa della puntata di Meraviglie del 4 gennaio è in Baviera, luogo dei castelli immaginati nell’Ottocento dal sovrano Ludwig II. Lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà il finale tragico della storia del sovrano. Le famose architetture della località tedesca furono anche fonte d’ispirazione per Walt Disney per i castelli delle principesse.

Meraviglie, Stelle d’Europa è una produzione realizzata da Rai Cultura in 4K. E’ diretta da Gabriele Cipollitti con la fotografia di Vincenzo Calò. E’ scritta da Alberto Angela con Fabio Buttarelli, Filippo Arriva, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Aldo Piro ed Emilio Quinto.