I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia, gli ospiti e i biglietti estratti

Venerdì 6 gennaio, dalle ore 20:35 su Rai 1, è prevista la messa in onda de I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia. Il programma, visibile in streaming su Rai Play, è condotto da Amadeus. Nella diretta sono svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria, tra i quali quello da cinque milioni di euro.

Molti gli ospiti che partecipano a I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia. In primis Alessia Marcuzzi, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Pierpaolo Spollon e Francesca Chillemi. Sul palco anche Stefano Fresi, Paolo Fox, Max Tortora e Lillo. Alcuni di loro si cimentano nell’indagine fino al gioco finale del parente misterioso (con montepremi finale che, qualora fosse vinto, andrebbe in beneficenza). Altri vip, invece, presenziano tra le identità da svelare o nei momenti destinati all’estrazione della Lotteria.

I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia, il ricordo di Gianluca Vialli

Inizia I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia. La concorrente dello speciale è Antonella Clerici, mentre tutti gli altri vip sono gli ignoti della serata. Amadeus si collega con Marco Di Buono dall’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato. Il conduttore annuncia che a ogni concorrente vip è associato un simbolo, funzionale all’estrazione dei biglietti della Lotteria. L’eventuale somma vinta al gioco finale del parente misterioso andrà in beneficenza alla Fondazione Dottor Sorriso. Il conduttore ricorda Gianluca Vialli: “Ci ha lasciati un grande campione e un grande uomo. Una persona generosa, buona. Siamo vicini alla famiglia“.

Sono comunicati gli abbinamenti della diretta: sono super stilosi, disegna orsacchiotti, non parla benissimo milanese, hanno debuttato insieme a teatro, colleziona cineprese, ha un ristorante, sa fare il ragno e insegna yoga della risata.

I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia entra nel vivo con il gioco. L’ignoto n°1 è Gigi D’Alessio. Ha 55 anni ed è nato a Napoli. Il suo passaporto vale 5 mila euro. Clerici indovina: è lui, infatti, che non parla benissimo il milanese. A lui è stato associato il simbolo dell’impronta digitale.

L’ignoto n°2 è Claudio, ha 5o anni e viene da Terlizzi, in provincia di Bari. Clerici chiede l’indizio. Il concorrente svela: “Amo il silenzio, mia moglie odia se sto dentro casa con le scarpe e possono venire da tutto il mondo”. Vale ben 64 mila euro. Per Clerici colleziona cineprese e anche questa volta ha ragione. Spazio, ora, al mentalista James, già visto a Tu Si Que Vales e che si esibisce con Alessia Marcuzzi.

Continuano le identità

I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia prosegue con gli ignoti n°3, ovvero Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon. La prima ha 37 anni ed è di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre il secondo ha 34 anni ed è nato a Padova. Le loro identità hanno un valore di 3 mila euro. Per la conduttrice di È sempre mezzogiorno arriva la terza risposta esatta: sono loro i super stilosi. Per la Lotteria il loro simbolo è il cappello di Sherlock Holmes.

A I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia è il momento di Paolo Fox, che annuncia l’oroscopo del 2023 per l’Ariete, il Toro e i Gemelli. L’indagine va avanti con l’ignota n°4, ovvero Alessia Marcuzzi che viene da Roma e ha 50 anni. Il suo passaporto ha un valore di 15 mila euro con imprevisto. È lei che sa fare il ragno, così come detto da Antonella che, dunque, risponde ancora in modo corretto. Il volto di Boomerissima mostra al pubblico la sua abilità. Momento abbastanza esilarante. A Marcuzzi è associata la lente di ingrandimento.

L’ignota n°5 è Tiziana di Saronno. Clerici opta per il secondo indizio. La concorrente afferma: “Da piccola ero un maschiaccio e mio padre mi chiamava caterpillar, di solito se ne vanno via con il sorriso e ad ogni appuntamento con mio marito arrivo in ritardo“. Non sono sufficienti e, per tale motivo, il volto di The Voice Senior chiede anche la Fotona: “Da me nessuno si copre la bocca“, afferma Tiziana. L’identità vale 33 mila euro con imprevisto. Antonella crede che l’ignota pratichi lo yoga della risata e anche questa volta ha ragione. Torna Paolo Fox con le previsioni degli astri per Cancro, Leone e Vergine.

I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia, le ultime identità

Nel corso di I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia è il momento degli ignoti n°6, ovvero gli attori Stefano Fresi e Max Tortora. Il primo ha 48 anni ed è di Roma. Il secondo ha 59 anni ed è anch’esso originario della Capitale. Il loro passaporto ha un valore di 6 mila euro. Scelta abbastanza agevole, in quanto sono loro che hanno debuttato insieme a teatro (unica opzione al plurale rimasta a disposizione). A loro il simbolo della torcia. Secondo intervento per il mentalista James. Presso il Teatro delle Vittorie arrivano i cinque biglietti milionari della Lotteria Italia.

L’ignoto n°7 è Lillo, nome d’arte di Pasquale Petrolo, 60 enne di Roma. Clerici chiede l’indizio. L’attore svela: “Da ragazzo facevo parte di una boy band metal, vado da una tavola all’altra e gioco a tennis a livelli altissimi“. Dopo una lunga discussione, il responso di Antonella è che disegna orsacchiotti. La conduttrice ha indovinato anche questa e, di conseguenza, arriva al gioco finale con il montepremi di 300 mila euro. Al comico, invece, sono associati gli occhiali.