Masterchef Italia 12 diretta 5 gennaio: ospite Davide Scabin

Giovedì 5 gennaio è andato in onda su Sky un nuovo appuntamento di Masterchef Italia 12. I giudici sono ancora una volta Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La scorsa settimana è stata eliminata Luciana che era però stata la migliore nell’Invention Test. I 19 aspiranti chef dovranno affrontare altre sfide, tra le quali la Black Mystery Box.

Ospite Davide Scabin, chef stellato con due stelle Michelin.

Masterchef Italia 12, diretta 5 gennaio

Nella diretta del 5 gennaio i giudici annunciano che la prima prova è la Black Mystery Box. Contiene due ingredienti semplici.

Sono il sale e il pepe presentati in 5 tipologie diverse per ciascuno. Ogni tipo ha le proprie caratteristiche. I concorrenti hanno a disposizione 45 minuti di tempo per realizzare con essi un piatto creativo.

E’ concesso inoltre agli aspiranti chef un solo ingresso in dispensa quindi sarà fondamentale scegliere in pochi minuti gli ingredienti giusti.