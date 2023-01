Verissimo 7-8 gennaio, ospiti: in studio Luca Salatino con Soraia e Giovanna Civitillo

Condividi su

Sabato 7 e domenica 8 gennaio, alle ore 16:30 su Canale 5, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Verissimo. Il programma è condotto da Silvia Toffanin. Entrambi gli appuntamenti sono fruibili in streaming dal sito di Mediaset Play.

Verissimo 7-8 gennaio, gli ospiti del sabato

A Verissimo di sabato 7 gennaio presenziano vari ospiti. In primis, direttamente dal Grande Fratello Vip, partecipa Luca Salatino. L’ex concorrente ha lasciato la Casa in quanto non riusciva più a sopportare la distanza dalla fidanzata Soraia. Anche quest’ultima è in studio e, insieme, ripercorrono la loro storia d’amore, iniziata a Uomini e Donne.

Silvia Toffanin, durante Verissimo di sabato, intervista Vanessa Incontrada, Sergio Muniz e Francesco Arca. I tre presentano al pubblico la seconda stagione di Fosca Innocenti, in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 13 gennaio. Il campione di salto in lungo Andrew Howe, invece, analizza la sua lunga carriera agonistica. La conduttrice, infine, dialoga con la comica Valentina Persia e con il cantante Antonino. Entrambi, nelle scorse settimane, hanno partecipato a Tale e Quale Show.

Verissimo 7-8 gennaio, Giovanna Civitillo

Nel corso di Verissimo di domenica 8 gennaio, Silvia Toffanin accoglie Giovanna Civitillo. L’incontro tra le due è molto atteso a causa del Festival di Sanremo. Toffanin, infatti, ha fatto sapere di aver rifiutato l’invito a co – condurre l’edizione del 2023. Amadeus, padrone di casa e direttore artistico della kermesse (nonché marito di Civitillo), ha smentito tale retroscena, affermando di non averla invitata (almeno per quest’anno) sul palco dell’Ariston. Lecito pensare che tale argomento possa essere approfondito nella trasmissione.

Gli altri ospiti della domenica

A Verissimo di domenica 8 gennaio Silvia Toffanin realizza un’intervista doppia a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello Vip 5. Entrambi sono ancora oggi legati al reality. Salemi, in particolare, ha il compito di monitorare in diretta le reazioni social nel corso delle puntate in prime time, mentre l’ex Velino conduce il GF Vip Party con Soleil Sorge. Direttamente dallo show di Alfonso Signorini, inoltre, c’è Patrizia Rossetti, che ha dovuto abbandonare il gioco per delle problematiche fisiche.

A Verissimo dell’8 gennaio Silvia Toffanin intervista Maurizio Costanzo. Giornalista, conduttore e scrittore, Costanzo è da oltre 40 anni il volto del Maurizio Costanzo Show. Nell’ospitata presenta il libro Smemorabilia, autobiografia pubblicata ad ottobre 2022. Nella lunga lista di ospiti figura il nome di Riccardo Fogli, cantautore che per anni è stato tra le voci dei Pooh.