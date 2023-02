Domenica In 5 febbraio, anticipazioni e ospiti: il Festival di Sanremo

Condividi su

Domenica 5 febbraio, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. La diretta, come di consueto in onda dagli studi Fabrizio Frizzi, è condotta da Mara Venier. La puntata è fruibile in diretta streaming su Rai Play.

Domenica In 5 febbraio, i New Trolls

Domenica In del 5 febbraio, anche complice l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, è dedicata interamente al mondo della musica italiana. A tal proposito, la conduttrice accoglie in studio i New Trolls. Il gruppo musicale è nato nel 1967 e si è sciolto definitivamente nel 1998. Nei decenni di attività ha pubblicato ben 24 album di inediti.

La grande notorietà dei New Trolls è dovuta soprattutto alla kermesse musicale che si svolge nella città dei fiori. Qui hanno esordito in gara nel 1969, quando hanno presentato il singolo Io che ho te, divenuto con il tempo un grande successo.

Il talk dedicato al Festival

A Domenica In del 5 febbraio è in scaletta un lungo talk destinato al Festival di Sanremo. La manifestazione, condotta da Amadeus, esordisce su Rai 1 nella prima serata di martedì 7 febbraio. Venier, in compagnia di ospiti ed esperti, commenta tutte le ultime notizie provenienti dall’Ariston. Inevitabili, come sempre, le polemiche, che in questi giorni si concentrano sulla presenza alla finale del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Nel talk, a Domenica In del 5 febbraio, ci sono vari artisti. In primis Bobby Solo e Rosanna Fratello. Il primo ha partecipato a ben dodici edizioni del Festival, vincendone due. La seconda, invece, ha gareggiato in sei occasioni. Mara Venier dialoga, poi, con Maurizio Vandelli (frontman degli Equipe 84) e Francesca Alotta (trionfatrice a Sanremo ‘92 tra le Nuove Proposte). Partecipano Marina Occhiena (ex voce dei Ricchi e Poveri), i Jalisse (vincitori della kermesse nel ‘97 con Fiumi di parole) e Oliver Skardy. Torna, come la scorsa settimana, Pierpaolo Pretelli, che questa volta imita Irama. Gli opinionisti dello spazio sono Adriano Aragozzini, Pino Strabioli e Marino Bartoletti.

Domenica In 5 febbraio, il ricordo di Mino Reitano

A Domenica In del 5 febbraio c’è spazio per il ricordo di uno dei cantautori più importanti della musica italiana. Stiamo parlando di Mino Reitano, che viene omaggiato dalla moglie Patrizia Reitano, protagonista di una lunga intervista. Nella chiacchierata, le due protagoniste ripercorrono la vita di Reitano, che in carriera ha cantato successi come Era il tempo delle more, Una ragione di più e Italia. Infine, Daniele Ivaldi, storico chitarrista di Shel Shapiro, presenta in anteprima il brano Felici e contenti.