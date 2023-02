Fratelli di Crozza, la settima stagione su Nove: arriva Zelensky che non vedremo a Sanremo

Condividi su

Mercoledì 8 febbraio 2023, in diretta dalle 20.35 su Rai 1, è andata in onda la seconda serata della 73°edizione del Festival di Sanremo. Alla conduzione Amadeus con Gianni Morandi. Dopo Chiara Ferragni la seconda co-conduttrice della kermesse musicale è la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani.

Ospiti del secondo appuntamento Al Bano e Massimo Ranieri, Angelo Duro, Francesco Arca e i Black Eyed Peas.

Ecco l’ordine di uscita della seconda serata:

Will – Stupido Modà – Lasciami Sethu – Cause perse Articolo 31 – Un bel viaggio Lazza – Cenere Giorgia – Parole dette male Colapesce Dimartino – Splash Shari – Egoista Madame – Il bene nel male Levante – Vivo Tananai – Tango Rosa Chemical – Made in Italy LDA – Se poi domani Paola & Chiara – Furore

Sanremo 2023 diretta 8 febbraio, seconda serata

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023 Amadeus, in apertura della diretta, dopo aver ringraziato il pubblico per gli ascolti accoglie Gianni Morandi che si presenta con una scopa, per rievocare quanto accaduto ieri. Si riferisce alla vicenda di Blanco che ha distrutto sul palco una moltitudine di rose.

Gianni Morandi annuncia il primo Big in gara. E’ Will che canta il brano intitolato Stupido. Testo molto semplice e ben ritmato solo in alcuni punti; con un sound tipico di questi ultimi anni. Da riascoltare.

Dopo alcuni anni di assenza tornano sul palco dell’Ariston i Modà con l’inedito Lasciami. Racconta una storia d’amore finita con tutte le sofferenze che ne derivano. Si nota dal brano una maturità musicale da parte del gruppo.

Arrivano all’Ariston Francesco Arca e il piccolo Mario Di Leva, protagonisti della fiction di genere poliziesco Resta con me che debutterà domenica 19 febbraio su Rai 1. Mario Di Leva, di origine campana, regala ad Amadeus una maglietta del Napoli.

Amadeus accoglie la co-conduttrice della seconda serata. E’ la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani.

E’ lei ad annunciare il prossimo cantante in gara, Sethu con la canzone dal titolo Cause perse. Un brano energico sin dalle prime note che si discosta un po’ dal tipico sound sanremese. In molte parti è aiutato dal coro.

Sanremo 2023, Gianni Morandi con Massimo Ranieri e Al Bano

Dalla galleria Gianni Morandi canta In ginocchio da te. Dalla platea invece Massimo Ranieri interpreta Vent’anni. Si aggiunge Al Bano che dal palco intona Nel sole.

Intrepretano poi altri loro rispettivi brani: Andavo a cento all’ora, Se bruciasse la città, Mattino. Massimo Ranieri regala al pubblico anche Rose Rosse. Gianni Morandi invece Scende la pioggia e Al Bano con Felicità. Non potevano mancare anche Perdere l’amore, Uno su mille, E’ la mia vita.

Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano cantano insieme Il nostro concerto per rendere omaggio ad Umberto Bindi.

Al Bano il prossimo 18 maggio compirà 80 anni e per tale ragione Amadeus fa portare sul palco quattro torte sopra ognuna delle quali sono riportate le candeline col numero 20.

Sanremo 2023, le altre esibizioni

Si riprende la gara con l’esibizione degli Articolo 31 con Un bel viaggio. Per loro è invece la prima volta a Sanremo. Un brano che cambia spesso ritmica e che racconta di due giovani, scappati dalla periferia, che sono ormai cresciuti e ora da adulti si guardano indietro, pensando a tutto ciò che hanno costruito.

Quinto artista sul palco è Lazza che debutta a Sanremo con Cenere. Canzone che soprattutto nella parte inziale ricorda lo stile musicale di Mobi. Brano gradevole ed orecchiabile.

Al Festival di Sanremo torna Giorgia

Uno degli attesi ritorni a Sanremo è rappresentato da Giorgia che infatti incanta il pubblico con Parole dette male. Una ballata d’amore caratterizzata da una buona musicalità e molto radiofonica. Interpretazione magistrale.

Arrivano sul palco l’attivista iraniana Pegah e Drusilla Foer per un monologo sull’Iran, sulle donne e sui diritti umani.

Dal Suzuki Stage Francesco Renga & Nek cantano insieme La tua bellezza e Fatti avanti amore.

Francesca Fagnani annuncia i settimi artisti in gara. Sono Colapesce Dimartino con Splash. Un inno alla solitudine, di quanto a volte preferiamo stare da soli piuttosto che in una relazione che non ci gratifica.

Amadeus accoglie con entusiasmo i Black Eyes Peas che propongono un medley. Cantano Mamacita, Don’t you worry, I gotta feeling. Prima di andare via regalano al pubblico anche l’ultimo singolo Simply the best.

Da Sanremo Giovani arriva Shari che canta il brano Egoista. Brano un po’ lento e con poca “carica”. Necessita di un ascolto più approfondito.

Francesca Fagnani non porta un monologo su se stessa ma un discorso forte sull’illegalità e sui minori in carcere. Attraverso i racconti di alcuni ragazzi che stanno scontando la loro condanna nel penitenziario di Nisida emerge il fatto che i detenuti non vengono rieducati per reinserirsi nella società. Ciò garantirebbe loro una vita migliore una volta tornati in libertà.

In collegamento dalla Nave di Crociera Costa Smeralda Fedez canta Problemi con tutti, preceduto da alcune “barre” che non erano previste in scaletta e delle quali si assume tutte le responsabilità per il loro contenuto.

Gli altri Big in gara

Nona Big in gara è invece Madame che canta Il bene nel male. Brano un po’ ridondante dalle sfumature techno che racconta di un amore finito. Una Madame che cerca di lasciarsi alle spalle le polemiche.

Segue l’esibizione di Levante con l’inedito Vivo. Una canzone autobiografica che cerca di descrivere il periodo delicato che ha vissuto l’artista dopo la nascita della figlia.

Dopo un saluto alla pattinatrice Francesca Lollobrigida, Amadeus e Gianni Morandi introducono l’undicesimo Big in gara. E’ Tananai che propone il brano Tango, che racconta la fine di un amore.

Essendo in lieve ritardo Amadeus annuncia subito anche il dodicesimo artista. E’ Rosa Chemical con Made in Italy. Brano più originale e stravagante di questa edizione del Festival, che mescola sound moderno con atmosfere anni Trenta.

Arriva poi LDA, l’artista più giovane di questa edizione. Propone Se poi domani, brano dolce ma un po’ lento.

Attesissimo ritorno a Sanremo anche per Paola & Chiara che hanno deciso di tornare a cantare assieme. Propongono l’inedito Furore che travolge l’Ariston per l’energia e la grinta. Ottimo brano.

Sale sul palco Angelo Duro con un monologo caratterizzato da un linguaggio molto colorito che rivendica il fatto di essere sempre “secondo” e non primo nella vita.

Si denuda davanti al pubblico dell’Ariston per mostrare anche ai telespettatori che non ha tatuaggi perché non vuole omologarsi alla massa. Aggiunge di essere astemio e fidanzato da 14 anni con la stessa persona che però spesso la tradisce. Tutti esempi per spiegare che lui si sente davvero trasgressivo. Non condanna gli uomini che tradiscono ma quelli che rovinano le proprie famiglie per mettere al mondo altri figli.

Sanremo 2023 diretta 8 febbraio, prima classifica generale

Al termine delle esibizioni Amadeus annuncia in primis la classifica provvisoria della seconda serata, formata solo dalle preferenze della Sala Stampa divisa in Tv, Radio & Web:

Colapesce Dimartino – Splash Madame – Il bene nel male Tananai – Tango Lazza – Cenere Giorgia – Parole dette male Rosa Chemical – Made in Italy Paola & Chiara – Furore Levante – Vivo Articolo 31 – Un bel viaggio Modà – Lasciami LDA – Se poi domani Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

In chiusura Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani mostrano la prima classifica generale della 73° edizione del Festival di Sanremo:

Marco Mengoni – Due vite Colapesce Dimartino – Splash Madame – Il bene nel male Tananai – Tango Elodie – Due Coma Cose- L’Addio Lazza- Cenere Giorgia- Parole Dette Male Rosa Chemical – Made in Italy Ultimo – Alba Leo Gassmann – Terzo cuore Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Paola & Chiara – Furore Cugini di Campagna – Lettera 22 Levante – Vivo Mr. Rain – Supereroi Articolo 31 – Un bel viaggio Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Ariete – Mare di guai Modà – Lasciami Gianmaria – Mostro Olly – Polvere LDA – Se poi domani Will – Stupido Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Shari – Egoista Sethu – Cause perse

Per la Sala Stampa sul podio c’è Marco Mengoni, seguito da Colapesce DiMartino e Madame.