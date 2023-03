The Voice Kids, dal 4 marzo su Rai 1 sbarcano i piccoli talenti: anticipazioni e concorrenti

Condividi su

Sabato 4 marzo, in seconda serata su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Ciao Maschio. Il programma, come di consueto, è condotto da Nunzia De Girolamo. Con lei, in studio, anche le Karma B. La puntata è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Ciao Maschio 4 marzo, il tema del coraggio

Ciao Maschio del 4 marzo, come da tradizione, si configura come un talk tutto al maschile. La conduttrice, infatti, intervista tre personaggi celebri, provenienti da mondi differenti tra loro. Al termine dei faccia a faccia, De Girolamo guida uno spazio di discussione nel quale gli ospiti presenziano tutti insieme e discutono intorno a un grande tema.

Il filo conduttore di Ciao Maschio del 4 marzo è il coraggio. Concetto, questo, di cui spesso si fa un utilizzo spropositato. Ma che caratteristiche deve avere una persona per essere definita coraggiosa? Nunzia, tra le altre cose, si chiede se l’uomo con coraggio non sia altro che colui che non ha alcuna remora a mostrare le proprie fragilità. Inoltre, i partecipanti raccontano se nel corso delle loro vite hanno avuto un momento in cui gli è mancato il coraggio.

LDA

Ma chi sono i protagonisti di Ciao Maschio del 4 marzo? Presente, in primis, il cantante LDA, ovvero Luca D’Alessio. Figlio d’arte (suo padre è Gigi D’Alessio), il suo nome è divenuto celebre al grande pubblico lo scorso anno, quando ha partecipato come concorrente ad Amici di Maria De Filippi. Grazie alla capacità di scrittura, gli inediti dell’artista sono divenuti sin da subito dei successi. Tra i più celebri vi sono Bandana e Quello che fa male, che hanno ottenuto rispettivamente la certificazione di disco d’oro e di platino. La consacrazione, per LDA, è arrivata qualche settimana fa, quando Amadeus gli ha dato l’opportunità di gareggiare tra i Big del Festival di Sanremo. Al debutto nella kermesse ha proposto Se poi domani, classificandosi al 15 esimo posto.

Ciao Maschio 4 marzo, Jonathan Kashanian e Peppe Iodice

Nel corso di Ciao Maschio di sabato 4 marzo interviene Jonathan Kashanian. Stilista e personaggio televisivo, nel 2004 trionfa nella quinta edizione del Grande Fratello. Da quel momento partecipa a tante trasmissioni, tra cui Verissimo e Detto Fatto. Infine, nello show c’è Peppe Iodice. Attore e comico, ha raggiunto la notorietà in quanto nel cast di Zelig e Colorado, oltre che di Quelli che il calcio e Made in Sud. Negli ultimi mesi si è spesso messo in gioco in Stasera tutto è possibile, format in onda su Rai 2 e condotto da Stefano De Martino.