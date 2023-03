Belve 7 marzo, tra gli ospiti Giacomo Urtis e Al Bano

Condividi su

Questa sera, 7 marzo 2023, alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Primo appuntamento, love show di Real Time. Flavio Montrucchio, anche stavolta, aiuterà sconosciuti a conoscersi e (forse) ad innamorarsi.

Primo appuntamento, le coppie della nona puntata di martedì 7 marzo 2023

Bruno, il primo concorrente in cerca d’amore di stasera, ha 50 anni, è di Sondrio e si definisce un imprenditore “seriale”. Bruno ha la sindrome dell’ADHD, disturbo dell’attenzione o dell’iperattività mentale, e questo lo spinge a dire sempre quello che pensa. Cerca una donna intelligente e più giovane di lui. Ornella ha 43 anni e sa di essere una bella ragazza che “attrae gli uomini”, questo l’ha resa molto selettiva. Il loro incontro sembra molto naturale, entrambi sono imbarazzati ma ne sorridono insieme.

Giulia ha 23 anni, è ligure e studia psicologia. Ai genitori non ha detto che prenderà parte al programma, perchè sono troppo ansiosi. Cerca una ragazza trasgressiva, tatuata e che sappia cosa vuole. Sarà la sua omonima Giulia la persona che cerca? Ha 27 anni, viene da Lucca ed è una content creator nel campo dell’erotismo. Anche lei è attratta dalle donne, anche se quasi sempre si fidanza con uomini.

Torniamo da Bruno ed Ornella. L’imprenditore si apre con la sua commensale e le parla della sua sindrome e del suo matrimonio fallito. Ornella è molto dolce.

Paola ha 60 anni, lavora in un ente pubblico di ricerca ed ha una grande passione per i tatuaggi ed i piercing. Ha conosciuto il suo ex compagno su internet, ma è single ormai da 5 anni. Spera di tornare a provare emozioni. Nel 2001 ha avuto un brutto incidente, era incinta al settimo mese, è finita in coma ed ha purtroppo perso il bimbo. Dopo essersi ripresa da questo evento traumatico ha riniziato a vivere. Nel 2003 ha affrontato un altro stop perchè le hanno tolto un polmone, ma quell’anno è rimasta nuovamente incinta.

Giulia e Giulia si mostrano contente della reciproca conoscenza, anche se sono entrambe molto emozionate.

Primo appuntamento, galeotto fu il cous cous

Luciano ha 69 anni e viene da Latina. Ama il mare e svegliarsi al mattino con il sorriso. Single da 6 anni, è emozionato in vista del primo appuntamento. Incontra Paola e le porta un dono: un piatto di cous cous preparato da lui. Paola è colpita da questo dolce gesto e tra i due si stabilisce subito una forte sintonia.

Ornella svela a Bruno di essere mormona e di non poter avere rapporti prima del matrimonio. Ornella è divorziata ed ha avuto due relazioni ma senza avere rapporti sessuali. Per lei è importante che ci sia una conoscenza approfondita prima di arrivare ad un approccio fisico. Per Bruno è molto importante la sfera sessuale, ma rimane colpito da questa scelta che è – da lui – vista come una “garanzia di fedeltà”.

Giulia e Giulia si confrontano sulla propria attrazione nei confronti delle donne, parlano della scoperta e della reazione della propria famiglia al coming out. Giulia svela poi di essere content creator su una piattaforma erotica e che i genitori hanno accettato la sua scelta. L’altra Giulia si mostra stupita e forse un po’ spiazzata, ma cerca di dissimulare.

Paola e Luciano mangiano il cous cous, lei gli rivela il suo grande dolore e si perdono nelle confidenze tanto da non guardare il menu. Sollecitati dal cameriere decidono poi di ordinare lo stesso piatto. Tra i due sembra regnare l’armonia.

Gloria ha 25 anni, vive a Bologna e fa la barista. Lorenzo ha 28 anni e lavora in un cocktail bar. I due sono uniti dallo stesso lavoro e questo crea subito un’affinità.

Primo appuntamento, il momento della scelta

Nel frattempo Giulia e Giulia sono sempre più unite e scatta una giocosa proposta di matrimonio alla scoperta di essere entrambe amanti dei gatti. Bruno e Ornella invece sembrano vivere un momento di stasi, perchè l’uomo si è fissato sulle scelte religiose (e sessuali) della commensale. “Penso gli sia calato l’interesse” – afferma Ornella. In realtà Bruno sembra molto stuzzicato dall’idea di continuare a frequentare Ornella. Sarà lo stesso per lei?

A quanto pare no, perchè Ornella svela che non è scattata la scintilla per “incompatibilità di personalità”. Bruno è dispiaciuto e prova a farle cambiare idea, ma non ci riesce.

Luciano e Paola continuano a parlare delle proprie vite e delle proprie esperienze. Con la scusa di vedere i tatuaggi, Luciano le prende la mano. Gloria e Lorenzo parlano dei reciproci interessi.

Momento del confronto per Giulia e Giulia che si piacciono molto e decidono di continuare a conoscersi ed uscire nuovamente insieme. “Fa uscire la mia vera me ed è un po’ che non usciva” – confessa contenta Giulia. Le due scherzano e fanno una storia Instagram insieme.

Lieto fine anche per Paola e Luciano che fissano un secondo appuntamento al mare. I due si scambiano una serie di dolci baci sulla guancia.

Nonostante le premesse, Gloria e Lorenzo decidono invece di comune accordo di non vedersi più.

Primo appuntamento, nuove coppie

Davide ha 32 anni ed ha voglia di essere travolto dall’amore. Luca ha 27 anni ed è un ragazzo estroso e divertente. Entrambi sono spigliati ed incuriositi. Sin dal primo momento, tra loro non manca di certo il dialogo. Chiacchierano senza sosta ed ammicano, c’è chimica!

Simonetta ha 57 anni ed è un tecnico radiologo, Chiara ne ha 25. Sono mamma e figlia, entrambe alla ricerca dell’anima gemella. Il 30enne Gaetano le raggiunge. Il suo appuntamento è con Chiara, ma prima fa la conoscenza anche di sua mamma. Giacomo è un infermiere di 56 anni appassionato di velocità. Anche lui conosce sia Simonetta che Chiara. Finalmente le due coppie si accomodano a tavola e trovano un po’ di intimità. Tra Gaetano e Chiara non sembra esserci molto feeling, mentre Simonetta e Giacomo sono uniti dal lavoro in comune.