Benedetta Primavera conferenza stampa, la diretta: dichiarazioni, spoiler, ospiti

Condividi su

Giovedì 9 marzo, dalle ore 12:00, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Benedetta Primavera. Il programma rappresenta il ritorno in Rai per Loretta Goggi, che guida un varietà a distanza di decenni dall’ultima volta. A condurre, oltre a Goggi, ci sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La prima delle quattro puntate è in onda in prima serata su Rai 1 da venerdì 10 marzo. All’incontro con la stampa, oltre ai già citati conduttori, c’è Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time. Con lui il Vicedirettore Claudio Fasulo e la produttrice Ilaria Dallatana di Blu Yazmine.

Benedetta Primavera conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa. Prende la parola il Direttore Stefano Coletta: “Io ho conosciuto meglio Loretta sul set di una puntata di A raccontare comincia tu, condotto dalla grande Raffaella Carrà. Non appena ho approfondito la sua conoscenza mi sono reso conto che è una donna colta, attenta al tempo reale. È una brava attrice, un’adorabile cantante e una delle imitatrici più brave che abbiamo in Italia. Il ritorno di Goggi è voluto in primis dal pubblico, che negli anni mi ha ripetutamente chiesto di convincerla a condurre nuovamente un varietà”.

Coletta aggiunge: “Loretta, nello show, si alterna tra il passato e il presente, in un viaggio in cui sono centrali i suoi tanti talenti. Nelle quattro puntate lei conduce, canta, recita e imita. È uno show che si basa su una donna che ha fatto la storia della televisione italiana. Sono convinto che Benedetta Primavera veicoli qualità e che molti sketch saranno visti per i prossimi decenni, anche quando noi saremo altrove”.

Nella conferenza stampa di Benedetta Primavera interviene Loretta Goggi: “Sono felice e tesa, sono tornata a fare l’unica cosa che mi riesce bene, ovvero il varietà. Negli anni ho investito su tante cose e ho dovuto aspettare anni prima di risultare credibile. A differenza di altre mie colleghe io non sono divenuta un’icona, ma spero di essere ricordata come una brava professionista”. L’artista si commuove ricordando il marito, scomparso nel 2011.

Le anticipazioni sul format: gli ospiti e le imitazioni

La conferenza stampa di Benedetta Primavera continua con la produttrice Ilaria Dallatana: “La grande soddisfazione è quella di riuscire a ideare un qualcosa di originale. Il trio Goggi, Luca e Paolo magicamente funziona e rende tutto pieno di sapori e stili. Gli ospiti raccontano il loro vissuto, trasformando lo studio in una grande casa aperta a tutti. I personaggi di Loretta, poi, punteggiano lo show, con i due co-conduttori che fanno da spalla. In alcuni momenti realizziamo dei duetti speciali tra i cantanti di oggi e le star del passato. Ciò ha richiesto tanto lavoro, ma la resa è spettacolare ed emozionante“.

Claudio Fasulo fornisce altre informazioni: “Benedetta Primavera è una somma dei grandi varietà del passato, dove la classicità si mischia con l’attualità. Loretta è una professionista di classe e intelligente, che ha un talento eccezionale. Ha il ruolo di personaggio principale, che però lavora in compagnia di una squadra eccezionale. Nella prima puntata avremo tanti ospiti: Mietta e Anna Tatangelo duettano virtualmente con Mia Martini e Whitney Houston. Presenti, poi, Marco Giallini e Claudio Amendola. Con Bruno Vespa discutiamo dell’importanza della parole. Ci sono Heather Parisi e Chiara Francini, con la quale parliamo di Sanremo”. Tra le imitazioni ci sono quelle di Ursula Von Der Leyen e della Regina Elisabetta II.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu aggiungono: “Loretta è un animale da palcoscenico, sa fare tante cose e tutte bene. Fino a venti giorni fa temeva di non riuscire più a cantare e aveva proposto di realizzare dei playback. Poi ha fatto le prove in diretta e ha una vocalità ancora pazzesca. E infatti le performance sono tutte con voce dal vivo. Goggi ha un talento pazzesco, è moderna e il suo lavoro è ancora oggi avanti con i tempi”.

Benedetta Primavera conferenza stampa, le domande della stampa

Nella conferenza stampa di Benedetta Primavera partono le domande dei giornalisti. La padrona di casa definisce il suo show una “diretta in differita“, poi svela: “Non so neanche io il motivo che mi ha convinto a mettermi in gioco. Ho ceduto a un corteggiamento prolungato e insistente del Direttore Coletta. L’ascolto Auditel è importantissimo, ma non lo inseguo. A me interessa il vecchio gradimento, ovvero l’amore del pubblico”. Sugli ascolti Stefano Coletta aggiunge: “Siamo tutti drogati dall’Auditel, ma io ricerco la qualità. Poi se i Direttori sono valutati solo per i dati share, allora io dovrei essere sereno: con la mia squadra abbiamo riacceso l’intrattenimento Rai“.

Sullo stile politicamente scorretto di Luca e Paolo la conduttrice afferma: “Trovo che il politically correct sia spesso inutile se non addirittura ridicolo. La comicità di Luca e Paola non è scorretta, ma critica”. In merito alla presenza di Marco Giallini, Goggi afferma: “Ho lavorato con lui nel film Ritorno al futuro e non mi sono mai divertita tanto come in quel periodo”.

Il prossimo quesito riguarda i temi che Loretta Goggi avrebbe voluto trattare ma che per motivi di spazio non ha potuto argomentare nello show: “L’unica richiesta che ho fatto è quella di poter avere degli spazi per parlare e, infatti, esordisco con un monologo. Curo e firmo tutti i testi, perché desidero che somiglino a me. Temevo di dover cantare ma, appena ho preso un microfono in mano ho provato una sensazione di liberazione“. Sulle imitazioni aggiunge: “Ho realizzato parodie di personaggi che amo e che solitamente non vengono interpretati da nessun altro artista. Oltre a quelle già citate c’è anche Laura Morante”.

Gli ultimi quesiti Gli ultimi quesiti

Nella conferenza stampa di Benedetta Primavera ci sono altre domande per la padrona di casa. In merito al significato della parola successo ricorda: “Io lo considero un limite e, nonostante la mia età, penso di non averlo ancora raggiunto“. Fornisce, poi, altre informazioni sul format: “Vestirò Giorgio Armani, non so se sarà presente un omaggio a Lucio Battisti. Non penso di cantare Maledetta Primavera: i miei fan, infatti, mi rimproverano sempre perché eseguo solo quella”.

Si torna sulle motivazioni che hanno spinto Goggi a cedere al corteggiamento della Rai: “Coletta, a differenza degli altri Direttori, ha chiesto il mio ritorno facendo leva sull’importanza del talento, che dev’essere coltivato e non sepolto. In passato ero molto impostata, mentre oggi mi sento libera. Ho compreso che il mio mestiere è quello di stare sul palco e di questo devo ringraziare mio marito. Nell’ultimo mese e mezzo la mia vita è stata totalmente assorbita dal programma“.

Interrogata sulla tv attuale, Loretta risponde: “Io sono onnivora, guardo tutto. Confesso di seguire le piattaforme di serie tv, che in alcuni casi propongono produzioni molto belle. Apprezzo molto Stefano De Martino. Ora desidero lavorare come attrice, ma sto riscontrando delle resistenze. Da noi, purtroppo, gli artisti a tutto tondo che si cimentano in più cose non sono ancora ben visti“.

Ilaria Dallatana, nella conferenza stampa di Benedetta Primavera, manifesta il desiderio di tornare a produrre Canzone Segreta. Paola e Chiara, invece, sono presenti nella quarta e ultima puntata, dedicata interamente alle sorelle. La conferenza stampa di Benedetta Primavera termina qui.