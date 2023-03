The Voice Kids 11 marzo diretta, la serata finale: tutte le esibizioni dei piccoli talenti

Condividi su

Questa sera, sabato 11 marzo, alle 21.25 su Rai 1 la finale di The Voice Kids condotto da Antonella Clerici. La giuria dei coach è composta da Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio, Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri. Nella scorsa puntata tutti e quattro i Team hanno formato le loro squadre composte da tre piccoli concorrenti, ma solo uno sarà il vincitore. Tra gli ospiti della serata finale Mr. Rain e LDA.

Il Team di Loredana Bertè è composto da Mia, Fedora e Melissa. Il Team di Gigi D’Alessio invece da Ilary, Andrea e Marta. La squadra di Clementino invece da Rosario, Zinnedine e Ranya. Mentre la squadra dei Ricchi e Poveri da Ginevra, Vincenzo e Lorena.

The Voice Kids 11 marzo diretta

La puntata dell’11 marzo di The Voice Kids inizia con la presentazione dei giudici e delle rispettive squadre. Entra in studio il primo ospite, reduce dal Festival di Sanremo 2023. Si tratta di Mr Rain che canta insieme ai piccoli concorrenti “Supereroi”, brano con cui si è classificato terzo. Subito dopo una clip mostra come si sono allenate le squadre per la finale. La prima ad esibirsi è Lorena del Team dei Ricchi e Poveri, che canta “Un amore così grande” di Claudio Villa. Una prova emozionante, che arriva al cuore dei coach e del pubblico presente in studio che si alza in piedi al termine della sua esibizione.

The Voice Kids dell’11 marzo prosegue con Ranya del Team di Clementino che esibisce sulle note di “Ovunque sarai” di Irama. “Un timbro unico. Mi ha incantata. Sei molto molto brava” afferma Loredana Bertè, segno che la sua voce ha suscitato grande emozione nei giudici e non solo. Per lei un videomessaggio di saluti da parte di Irama.

Le altre esibizioni dei piccoli interpreti

The Voice Kids prosegue con Mia del Team di Loredana Bertè, che le ha assegnato “Il ballo del mattone” di Rita Pavone. Con la sua esibizione piena ritmo e allegria conquista il pubblico proprio come alle Blind Audition.