Il cantante mascherato 2023, la conferenza stampa in diretta: spoiler e novità

Martedì 14 marzo, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Belve. Il programma è condotto da Francesca Fagnani. Tra le varie interviste spazio ai contributi di Ubaldo Pantani, Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis (le Eterobasiche) e dell’imitatrice Cristina Di Tella. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Belve 14 marzo, le rivelazioni di Heather Parisi

Tra gli ospiti di Belve del 14 marzo c’è Heather Parisi. La showgirl ha presenziato a vari show di successo, cantando hit rimaste nella storia dello spettacolo italiano. Tra loro anche Cicale e Disco bambina.

Nel faccia a faccia di Belve del 14 marzo, Parisi ha svelato: “Ho subito violenza fisica e sessuale, ma la più brutta, secondo me, è quella psicologica. È molto complicato, perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda”. A domanda precisa della conduttrice, la showgirl ha aggiunto: “Le violenze non sono arrivate dai miei compagni, ma da una persona a me vicina. Non ho mai denunciato perché non cerco vendetta”.

Gli ufficiali giudiziari nel dietro le quinte

Al margine dell’intervista del 14 marzo, Heather Parisi è stata raggiunta negli studi di Belve da un ufficiale giudiziario. A darne notizia è il produttore Lucio Presta, che proprio con l’artista ha avuto in passato un contenzioso. La magistratura, alla fine, ha costretto Parisi a sborsare una somma in denaro come risarcimento per una condanna per diffamazione.

Presta, raccontando quanto successo ad Heather, ha affermato: “Hai avuto moltissimo tempo per saldare quanto disposto dal tribunale (…), ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora. Allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. In occasione della registrazione dell’intervista a Belve, un Ufficiale giudiziario assistito dalla forza pubblica ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi. Per evitare la mortificazione di veder portare via gli effetti personali, hai dovuto effettuare un bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto. Operazione, questa, che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione”.

Belve 14 marzo, Concita De Gregorio e Gabriel Garko

A Belve del 14 marzo c’è anche la giornalista Concita De Gregorio. La conduttrice di In Onda ha raccontato la lotta contro un cancro: “Ho avuto un anno impegnativo a causa di un cancro, per il quale mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni e indosso una parrucca. Ne parlo al passato perché ho tolto tutto, anche se in queste situazioni non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo che siamo sulla buona strada. Non l’ho detto prima per evitare che gli altri mi guardassero con aria dolente”.

Infine, nel corso di Belve del 14 marzo è ospitato l’attore Gabriel Garko. Volto di tante fiction di successo, di recente ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle. L’esperienza nel talent è stata molto sfortunata, avendo rimediato vari infortuni. L’interprete, con Fagnani, ha ripercorso un momento molto duro della sua vita: “C’è stata una volta in cui ho pensato di farla finita. Comunque non avrei mai il coraggio di farlo. Anche nel brutto voglio vedere come va a finire”.