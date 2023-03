Benedetta Primavera 17 marzo, ospiti e temi della puntata: Fiorella Mannoia e Giorgio Panariello

Condividi su

Giovedì 16 marzo, dalle ore 11:30, si è svolta la conferenza stampa de Il cantante mascherato 2023. Il programma è in onda su Rai 1 da sabato 18 marzo. La conduzione è a cura di Milly Carlucci. Dodici concorrenti, nelle puntate, realizzano performance canore nascosti dietro maschere spettacolari. L’obiettivo di pubblico e giudici è quello di scoprire le identità dei partecipanti.

La conduttrice, nell’incontro, presenta le novità dell’edizione. Tra queste ci sono i nuovi giudici Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica. I tre si aggiungono ai veterani Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

Nella conferenza stampa partecipano in primis i giurati e la conduttrice. Con loro il Direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Presente anche il produttore di Endemol Shine Italia Leonardo Pasquinelli e il regista Luca Alcini.

Il cantante mascherato 2023 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa de Il cantante mascherato 2023. Prende la parola il Direttore Stefano Coletta: “Il programma si incardina sul meccanismo della maschera. Ogni volta che lanciamo una nuova edizione penso che dietro all’aspetto ludico, il programma allude al tema esistenziale dell’impossibilità di conoscere l’altro in maniera assoluta. Questo è il mistero della nostra vita e tale impossibilità rimanda all’uso ambivalente delle maschere che spesso siamo costretti a indossare. La prossima è un’edizione importante perché cambiano giorno, andando in onda di sabato. Da qualche anno in tale giornata abbiamo l’intrattenimento, che ha riportato molte persone su Rai 1. Il cantante mascherato muove le corde di tanti sentimenti e fornisce al pubblico una quota d’evasione molto importante”.

Continua il produttore Leonardo Pasquinelli: “Grazie al lavoro di Milly e di tutti gli autori siamo riusciti a trovare una chiave di divertimento e di leggerezza. Oltre al lavoro di selezione nascosta del cast, c’è anche un importante sforzo di costruzione coreografica”. Sono ricordate le maschere dell’edizione, ovvero Squalo, Cigno, Colombi, Criceto/Cricetina, Stella, Riccio, Ciuchino, Rosa Rossa, Ippopotamo, Porcellino, Cavaliere Veneziano e Scoiattolo Nero. Il regista Luca Alcini: “Neanche io conosco le vere identità. L’esperienza nel format è complessa ma molto bella“.

Le anticipazioni di Milly Carlucci

Nella conferenza stampa de Il cantante mascherat0 2023 interviene Milly Carlucci: “Quest’anno andiamo di sabato, dunque ci rivolgiamo a un pubblico più ampio. Abbiamo allungato la serata e per tale motivo arriva il Mascherato per una notte, un ospite che canta solo per una sera dietro la maschera gigantesca di Cuore. Nelle clip che introducono le esibizioni dei concorrenti, invece, sono mostrati i vip con i loro veri corpi, dunque senza la maschera ma ovviamente con il viso coperto. Avremo, poi, il momento delle barzellette di Iva Zanicchi“.

La cantante prende la parola: “Le dirò dopo mezzanotte perché non ne conosco senza parolacce. Direttore, stai tranquillo, non ti farò passare guai. Reciterò in latino l’Ave Maria per far vedere a tutti che non è vero che sono volgare. Speriamo che la Madonnina non appaia, visto che ultimamente…“. Serena Bortone ha già le mani tra i capelli.

Nella conferenza stampa de Il cantante mascherato 2023 riprende la parola Carlucci: “Quest’anno abbiamo un cast fortissimo, ricco di star. Collettivamente hanno fatto 354 film, 128 fiction, hanno partecipato a 19 Festival di Sanremo, hanno realizzato quasi 300 titoli di programmi tv w oltre 70 spettacoli teatrali. Hanno scritto anche 26 libri, realizzato 74 dischi e vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento. Il gioco funziona solo se si mettono in gioco i super famosi. Il nostro è un luogo dove si può mentire: i concorrenti inventano modi di cantare e di gesticolare. Sara Di Vaira e Rossella Erra raccolgono le ipotesi del pubblico in studio. Le coreografie sono di Simone Di Pasquale e Matteo Addino“. Flavio Insinna: “Voglio ricordare i giudici delle edizioni precedenti: se siamo arrivati fino a qui lo dobbiamo anche a loro”. Francesco Facchinetti: “Il nostro è un metaverso“.

Il cantante mascherato 2023 conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa de Il cantante mascherato 2023 partono le domande dei giornalisti. A Carlucci sono chiesti dettagli sugli sforzi per mantenere riservati i nomi dei vip: “I personaggi famosi mettono tute e mantelli e dietro le quinte hanno degli alter ego, tali e quali a loro. In tale modo, chiunque li vede non sa chi dei due sia effettivamente il partecipante in gioco. Arrivano alle prove già mascherati e stanno a debita distanza dai coreografi. Abbiamo un cast equilibrato fra donne e uomini. La giuria è composta da amici, persone curiose e simpatiche. In un gioco come questo è necessario avere un clima confidenziale, capace di destreggiarsi tra momenti seri ad altri ludici”. La conduttrice ricorda che su Rai Play andrà uno speciale con incentrato sul dietro le quinte. La scelta degli artisti da svelare è fatta mediante il voto dei giudici e del pubblico a casa tramite voto social.

Serena Bortone, dopo aver ringraziato tutti, lascia la conferenza per andare nello studio di Oggi è un altro giorno. Stefano Coletta, interrogato sul tema, afferma di essere in attesa delle valutazioni dell’AGCOM in merito alle presunte pubblicità occulte a Sanremo. La conferenza stampa de Il cantante mascherato 2023 termina qui.