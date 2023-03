Felicissima Sera all inclusive, diretta 24 marzo, il ritorno di Pio e Amedeo

Condividi su

Venerdì 24 marzo, dalle ore 21:25 su Nove, è andato in onda un nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza. Il programma è guidato dal comico Maurizio Crozza. Quest’ultimo, nella serata, dà vita a imitazioni e monologhi incentrati sui temi di più stretta attualità. In studio, oltre a Crozza, c’è Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza 24 marzo, inizia la puntata

Fratelli di Crozza del 24 marzo inizia con l’imitazione di Matteo Salvini: “Bruxelles non deve imporre a noi il concetto di famiglia. Gli svedesi decideranno per la Svezia, i greci per la Grecia e i portoghesi per la Portoghesia. I bambini devono avere un papà e una mamma. La sinistra che vuole l’utero in affitto sa quanto costa a Milano? Ce ne sono alcuni di pochi metri quadrati a 700 euro al mese!“.

Il comico, poi, parte con un monologo: “La missione del governo è distrarre dai problemi reali. Gli italiani non arrivano a fine mese ma la cosa fondamentale era bloccare l’adozione per i figli delle coppie omogenitoriali. In Italia l’utero in affitto è già un reato: cosa c’entra la maternità surrogata con i diritti dei piccoli già nati? Governo: risolvete e non sviate“. Poi attacca il Presidente della Commissione Cultura Mollicone: “Ha detto che l’utero in affitto è più grave della pedofilia: prova a chiedere al bambino quale delle due è peggiore“.

Prosegue con la parodia della Premier Giorgia Meloni: “Dopo cinque mesi al governo spero tanto in un meteorite. Ora faccio l’opposizione all’opposizione. Da una vita la butto in caciara su tutto: io ho bisogno di oppositori che mi facciano da spalla per i miei sketch”. Va avanti con un altro monologo sulla Presidente del Consiglio: “Ha parlato delle Fosse Ardeatine senza citare il fascismo. In sostanza ha fatto dell’umorismo nero“.

Fratelli di Crozza del 24 marzo continua ironizzando su Elly Schlein: “Lei è andata da Stasera c’è Cattelan e ha suonato Imagine. Il figlio di John Lennon, quando l’ha ascoltata, si è iscritto a Fratelli d’Italia“.

Silvio Berlusconi, Vincenzo De Luca e Flavio Briatore

Nel corso di Fratelli di Crozza del 24 marzo si parla di Silvio Berlusconi: “In Forza Italia, oramai, comanda la sua non moglie Fascina“. Ed è su questo che si incentra l’interpretazione di Berlusconi realizzata da: “Ora comanda lei in combutta con i miei figli. Sono tutti con Meloni, mi vogliono censurare. Mi mandano a letto alle 21:00 e non riesco mai a vedere Lilli Gruber, che è l’unica che odia la nanetta bionda”.

Un focus, ora, è proposto sull’inquinamento: “Sono patriottico: Milano, il 21 marzo, è stata la terza città più inquinata al mondo dopo Teheran e Pechino. Intanto, al Nord continua l’emergenza siccità mentre al Sud piove. Inizio a pensare che qualcuno abbia realizzato un rito voodoo…”.

Ed è così che arriva l’imitazione del Governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Da noi non abbiamo più emergenze perché le ho risolte da anni. Qui a Napoli, se le vogliamo, dobbiamo importarle dalla Pianura Padana. Presto dovremo far fronte all’invasione dei milanesi, che sono senza acqua e che vivono in monolocali grandi come cestelli della biancheria”.

A Fratelli di Crozza del 24 marzo si passa subito alla parodia di Flavio Briatore: “L’ultima volta che la Ferrari è andata bene ha rubato gli ingegneri a me, che all’epoca ero alla Benetton. Anche ora ha rubato il mio team: peccato, però, che io gestisco dei ristoranti. Hanno preso a lavorare dodici pizzaioli! Infatti li ho visti alimentare le macchine con la legna. La FIA cambia sempre le regole in corsa, mi ricorda Fratoianni. Io fatturo, ma poi arriva lui che vuole fare la patrimoniale“.

Fratelli di Crozza 24 marzo, Red Ronnie e Vittorio Feltri

A Fratelli di Crozza del 24 marzo c’è il finto Red Ronnie: “Giovanna Giovannini, nel 2021, giocava ogni giovedì a Scala 40 con gli alieni. Io sono un istintivo, un animale. Prima faccio le cose, poi mi vengono le idee. Io non guardo mai la televisione perché nessuno parla degli alieni. Alle 3 di notte arriva il vento solare: a quell’ora non dormite! Occhio, però, al vento filippino, perché pulisce tutto e chiede i soldi in nero”.

L’ultima imitazione è quella di Vittorio Feltri: “Ogni volta che scrivo sul mio Apple il nome di Ronzulli, il pc regredisce e diventa un’Olivetti degli anni ’80. Forza Italia e la Rai, ora, diventano pro Giorgia Meloni. A Lucia Annunziata è sfuggita una parolaccia: cosa vuoi che sia! D’altronde è meridionale e si sa che da quelle parti non riescono a controllare gli istinti”. Fratelli di Crozza del 24 marzo termina qui.