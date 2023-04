Grande Fratello Vip 3 aprile, la finale: vince Nikita Pelizon, le sorprese e la classifica finale

Condividi su

Sabato 1 aprile, dalle ore 21:25 su Rai 1, è andata in onda la terza puntata de Il cantante mascherato 2023. Il programma, come di consueto, è condotto da Milly Carlucci. Con lei i cinque giudici Iva Zanicchi, Christian De Sica, Flavio Insinna, Serena Bortone e Francesco Facchinetti. Il loro obiettivo, ancora una volta, è quello di identificare i vip che si nascondono sotto le maschere.

Ne Il cantante mascherato 2023 del 1 aprile ci sono anche tre ospiti, ovvero Gabriel Garko, Nathalie Guetta e La Signora Coriandoli. Tutti, almeno per i giurati, potrebbero essere nascosti nelle maschere.

Il cantante mascherato 1 aprile 2023, le prime esibizioni

Inizia Il cantante mascherato del 1 aprile 2023. La conduttrice annuncia che questa settimana la maschera d’oro è in mano a Francesco Facchinetti e a Iva Zanicchi, seppur non abbiano indovinato nessuna delle identità svelate sette giorni fa. Il primo concorrente è Stella: “Lo so che siete confusi. Nella mia carriera ho avuto tanti momenti belli: uno dei più esaltanti è quando ho scritto il mio primo libro. Sono un fiore di maggio“. Canta Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. La giuria si esprime all’unanimità per Simona Ventura. Unica eccezione per De Sica, che invece crede sia Valeria Marini.

In studio è accolta Nathalie Guetta, principale sospettata di essere Cricetina. L’attrice afferma: “La maschera è simpatica, ma sotto non si sono io. Sabato scorso ero a cena al ristorante“. Su invito di Flavio Insinna, Guetta canta Malafemmena: “La eseguiva sempre alla fine delle riprese di Don Matteo“.

Ne Il cantante mascherato dell’1 aprile 2023 c’è Lo Squalo: “Cinque su cinque hanno detto Drusilla Foer: gli ho ingannati tutti! Adoro stare sul palco, sono salito anche su quello noto della Liguria, avvolto tra i fiori”. Intona L’emozione non ha voce di Adriano Celentano. Per Insinna è Tullio Solenghi. Bortone, Facchinetti e Christian pensano sia Gabriel Garko. Zanicchi opta per Morgan.

Il Criceto

Ne Il cantante mascherato del 1 aprile 2023 c’è Criceto: “Questa trasmissione è sconcertante. Non sono io che parlo male, ma voi che non vi applicate. Ho la sensazione che stasera tutto sia possibile”. E la stanza, improvvisamente, si inclina di 22°. Palese il riferimento a Stasera tutto è possibile. Per Facchinetti e Christian è Francesco Paolantoni, mentre per tutti gli altri è Nathalie Guetta.

Milly Carlucci dà il benvenuto a La Signora Coriandoli: “Io volevo partecipare alla trasmissione ma non mi avete preso. Sono offesa che mi abbiate abbinato a un porcellino: io sono una signora!“. Arriva Scoiattolo Nero: “Grazie Christian, mi hai fatto un complimento paragonandomi ad Anna Falchi. Questa non è la prima gara che faccio”. Sono mostrati dei pattini da ghiaccio. Performa con Furore di Paola e Chiara. Per Bortone, Insinna e Zanicchi è Valeria Marini, Adriana Volpe è la scelta di De Sica e Facchinetti. Attenzione: quest’ultimo utilizza la maschera d’oro, ma non è l’ex conduttrice de I Fatti Vostri.

Ne Il cantante mascherato dell’1 aprile 2023 ci sono i mascherati per una notte. Abbastanza palese che i due siano Angela Brambati ed Angelo Sotgiu. Apprezzabile, comunque, il tentativo di rendere il tutto meno scontato, togliendo per grande parte dell’esibizione l’illuminazione della maschera. Ovviamente sono i Ricchi e Poveri. Tutto troppo facile e prevedibile: così il format perde ogni senso.

Il cantante mascherato 1 aprile 2023, il Porcellino

Ne Il cantante mascherato dell’1 aprile 2023 va avanti con Il Porcellino: “Da ragazzetto ero un birbante. Vorrei visitare la California dopo aver fatto un coast to coast da New York a San Francisco a bordo della mia bella moto“. Intona un medley di singoli, tra cui Canzone intelligente di Cochi e Renato. Plebiscito di voti per Maurizio Ferrini, eccezion fatta per Iva che dice Paolo Rossi.

Va avanti Ciuchino: “Grazie Flavio, settimana scorsa hai sviato tutti dicendo Nino Frassica. Sono molto affezionato ai leggii“. E a terra è mostrato lo spartito di Se bruciasse la città. Esegue Buonasera signorina di Fred Buscaglione. Per Serena e Iva è Massimo Ranieri, mentre Christian e Francesco ritengono che il performer sia Tullio Solenghi. Flavio conferma Nino Frassica. L’Aquila di Ligonchio sceglie di giocare la maschera d’oro, ma anche questa volta è sprecata: Ciuchino non è Massimo Ranieri.

A Il cantante mascherato dell’1 aprile 2023 è il momento di Gabriel Garko: “A casa, a Zagarolo, ho un acquario e tempo fa avevo uno squaletto a pinna nera”. Segue Il Cavaliere Veneziano: “Per me cantare in questo modo è una novità. Anche a me spesso è capitato di essere giudicato e di dover giudicare”. Ritardo nell’arrivo sul palco del concorrente: il che rafforza l’ipotesi che il vip nascosto sia Gabriel Garko. Canta Un diavolo in me di Zucchero: voce meno modificata del solito, dalla quale sembra riconoscibile proprio l’attore. Per Facchinetti è Alessandro Egger, per Bortone, Zanicchi, Insinna e De Sica c’è Samuel Peron.

Lo svelamento finale

Ne Il cantante mascherato dell’1 aprile 2023 c’è il Riccio: “Si stanno pericolosamente avvicinando, la maschera mi serve perché mi dà protezione“. Realizza la cover di Tango. Per Francesco è Scialpi. Christian e Iva ipotizzano Nek, Serena e Flavio sono convinti sia Massimo Lopez. L’ultimo concorrente della serata è Ippopotamo: “Mi emoziono tanto quando cucino per la mia ippopotama“. Esegue un medley di successi di Elvis Presley. Christian afferma Bobby Solo, gli altri sono sicuri per Mal.

È il momento dei primi verdetti: il preferito del pubblico è Criceto. Bortone salva Stella, mentre De Sica e Zanicchi salvano Ippopotamo e Il Cavaliere Veneziano. Insinna opta per Squalo, mentre Facchinetti opta sul Riccio. La conduttrice ricorda che Ciuchino e Scoiattolo Nero sono già qualificati in quanto hanno superato indenni l’esame della maschera d’oro.

L’unico a non essere stato scelto è Porcellino, che dunque è al ballottaggio finale. Il pubblico in studio, tramite la portavoce Simona Di Vaira, condanna alla sfida finale Ippopotamo. Il pubblico a casa elimina Ippopotamo, la cui identità è quella di Mal. La lunghissima puntata de Il cantante mascherato del 1 aprile 2023 termina qui.