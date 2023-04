Primo Appuntamento 11 aprile: cene, single, evoluzione delle coppie

Condividi su

Martedì 11 aprile, su Real Time, si è svolta una nuova puntata di Primo Appuntamento. A condurre, come di consueto, Flavio Montrucchio. Nell’appuntamento hanno presenziato otto single, che hanno scelto di affidarsi alla trasmissione per trovare l’anima gemella. L’episodio ha ottenuto 350 mila spettatori, con una share dell’1,6%. Qui di seguito vi diciamo chi sono i single e come sono andati gli appuntamenti.

Primo Appuntamento 11 aprile, gli amici Carlotta e Flavio

A Primo Appuntamento dell’11 aprile hanno presenziano gli amici Carlotta e Flavio. La prima ha 28 anni e il secondo ne ha 34. Condividono la passione per il mondo del trucco: i due, infatti, lavorano come truccatori. La 28 enne si definisce “riflessiva e complessa”, con la passione per la danza. Il 34 enne, invece, ama il canto. Carlotta incontra Mattia, 30 enne di Cecina che nella vita fa il magazziniere. Ha l’hobby della poesia e afferma: “Dell’amore mi piace tutto, sono single da due anni. Mi definisco una persona romantica”.

Per Flavio, a Primo Appuntamento dell’11 aprile, c’è Emanuele di 32 anni. Vive a Napoli e opera come brooker assicurativo: “Da 20 anni frequento le piscine. Sono solo da due anni e mezzo e penso che il mio tratto peculiare sia la curiosità”.

Sonia e Pierangelo

Nel corso di Primo Appuntamento dell’11 aprile ha partecipato anche Sonia, pensionata di 64 anni che vive in Lombardia: “Sono una persona solare: amo cantare, andare in bici e praticare tutte quelle attività che non potevo fare quando lavoravo”. Passa la serata con il 63enne Pierangelo, originario di Milano e attualmente dirigente di una squadra di rugby: “Lo sport mi ha insegnato la sofferenza. Sono separato da due anni”.

Infine, a Primo Appuntamento dell’11 aprile si mette in gioco Stefano, 24 enne di Pescara: “Nella vita studio e lavoro. Sin da bambino ho la passione per i motori. Penso che l’amore sia l’anello mancante della mia esistenza. Ho vissuto tante difficoltà: ho iniziato a parlare tardi, ho faticato nel linguaggio e per questo mi prendevano in giro”. Ha realizzato un appuntamento con Giusy, 22 enne di Cesena con la passione per i film e la lettura. È in cerca di lavoro ed è molto timida e introversa.

A Primo Appuntamento dell’11 aprile, tra Sonia e Pierangelo non è scattata la scintilla e, per questo, hanno lasciato il ristorante separati. La stessa cosa è accaduta a Carlotta e Mattia, con la prima che non ha avuto il colpo di fulmine. Stefano e Giusy, invece, hanno giudicato l’incontro interessante e hanno manifestato la volontà di rivedersi. Emanuele e Flavio, infine, si sono piaciuti e per questo hanno palesato l’intenzione di approfondire la conoscenza.

Infine, a Primo Appuntamento dell’11 aprile è stata comunicata l’evoluzione delle coppie. Mattia e Carlotta non si sono rivisti: lei è ancora single, mentre lui ha trovato l’amore con un’altra donna. Tra Flavio ed Emanuele c’è stato un bacio, si sentono ancora e sono in attesa di organizzare un secondo appuntamento. Pierangelo e Sonia non si sono più né visti né sentiti. Stefano e Giusy hanno provato a frequentarsi ma la distanza ha reso impossibile una relazione.