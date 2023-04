Amici 22, 15 aprile 2023, diretta della puntata

Condividi su

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile, subito dopo Il cantante mascherato su Rai 1, è prevista la messa in onda dell’ultima puntata stagionale di Ciao Maschio. Il programma è condotto da Nunzia De Girolamo. Con lei, in studio, le Karma B. L’appuntamento è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Ciao Maschio 15 aprile, il tema è la bugia

Ciao Maschio del 15 aprile si configura come al solito un talk tutto al maschile. La conduttrice, infatti, intervista tre personaggi celebri, provenienti da mondi differenti tra loro. Al termine dei faccia a faccia, De Girolamo guida uno spazio di discussione nel quale gli ospiti presenziano tutti insieme e discutono intorno a un grande tema.

Ciao Maschio del 15 aprile verte intorno alla bugia. Con i suoi ospiti, la conduttrice si interroga sul piacere che può derivare dal raccontare delle menzogne. Inoltre, ci si chiede se sia meglio ingannare o essere ingannati. Infine, si prova a indagare sul meccanismo che porta a credere alle persone anche quando è evidente che ci stiano mentendo.

Gli attori Sergio Assisi e Antonio De Matteo

A Ciao Maschio del 15 aprile c’è, in primis, Sergio Assisi. L’attore, in carriera, ha presenziato a produzioni di grande successo, come Capri, il ciclo Purché finisca bene e la terza stagione di L’Allieva.

Nella puntata, inoltre, è atteso un altro esponente del cinema italiano. Stiamo parlando di Antonio De Matteo, tra i protagonisti di Mare Fuori. Nella fiction, grande successo Rai, interpreta sin dalla prima puntata il personaggio di Lino, agente penitenziario non sempre ligio alle regole. De Matteo, da qualche settimana, è nel cast di Stranizza D’Amuri, pellicola diretta da Beppe Fiorello e distribuita nella sale cinematografiche dal 23 marzo scorso.

Ciao Maschio 15 aprile, Tommaso Stanzani

Durante Ciao Maschio interviene il ballerino Tommaso Stanzani. Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, il danzatore è oggi impegnato in pianta stabile in Viva Rai 2!, show di successo condotto da Fiorello ogni mattina sulla seconda rete della TV di Stato. Stanzani, inoltre, negli ultimi mesi è stato al centro dei gossip per una relazione sentimentale con il conduttore Tommaso Zorzi.

Infine, in occasione del finale di stagione, a Ciao Maschio del 15 aprile è accolto Domenico Mazzullo. Con lo psichiatra, la conduttrice sintetizza i temi dell’edizione e riassume le principali risposte fornite dai suoi ospiti. Alla luce di quanto emerge, il prof. Mazzullo analizza l’universo maschile.