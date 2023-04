Tutti insieme in cucina, dal 17 aprile su Real Time: conduttori, concorrenti e ricette

Condividi su

Domenica 16 aprile, nella piattaforma di intrattenimento streaming Discovery+, è visibile il programma Ciao House – Cuochi Americani in sfida. La trasmissione è prodotta negli Stati Uniti e ha la cucina italiana come grande protagonista.

Ciao House – Cuochi Americani in sfida, la location è la Toscana

Ciao House è una produzione originale dell’emittente Food Network USA. Il format consiste in un reality a tema culinario, al quale presenziano dieci chef amatoriali. Questi, immersi in una location da sogno nelle campagne della Toscana, si sfidano in manche con protagoniste le ricette tipiche del nostro paese. In totale, lo show è composto da otto puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora.

Ma chi sono i conduttori di Ciao House – Cuochi Americani in sfida? A guidare i partecipanti c’è Alex Guarnaschelli, chef professionista e star di numerose trasmissioni statunitensi. Al suo fianco c’è Gabriele Bertaccini, cuoco toscano noto anche all’estero in quanto nel cast della serie Netflix dal titolo Vuoi sposarmi?.

Ciao House – Cuochi Americani in sfida, i partecipanti costretti a vivere insieme per otto settimane

Gli sfidanti di Ciao House si fronteggiano per otto settimane, nelle quali si creano, come sempre accade in questo genere di format, numerose alleanze e rivalità. I dieci lottano per coronare il sogno di una vita: frequentare un corso di cucina tenuto dai più rinomati chef italiani.

Ogni sfida, poi, è accompagnata da una esperienza locale che affonda le radici nella tradizione. Presente, a tal proposito, la figura della nonna, che insegna i segreti per preparare in modo perfetto la pasta fatta in casa. I concorrenti, inoltre, realizzano un viaggio in una grotta per la stagionatura dei formaggi. Infine, presenziano a una lezione tenuta da una famiglia di macellai che praticano la professione da 300 anni.

Essendo un reality, in Ciao House – Cuochi Americani in sfida i partecipanti condividono per due mesi lo stesso tetto. Fatto, questo, che favorisce la nascita di simpatie ed antipatie. Al termine delle puntate c’è una eliminazione.

I concorrenti

Nel primo appuntamento, ogni cuoco prepara un piatto per dimostrare la propria abilità e ciò che rappresenta per lui la tradizione italiana. I migliori due ottengono un grosso vantaggio in vista della prova successiva, mentre il peggiore deve lasciare il gioco.

Di seguito i nomi di coloro che si affrontano a Ciao House:

Omar Ashley ;

; Corey Becker ;

; Saba Duffy ;

; Trenica Johnson ;

; Jess Mahoney ;

; Preston Paine ;

; Sarah Raffetto ;

; Justin Robinson ;

; Natalia Rosario ;

; Matt Wasson.