Splendida Cornice 20 aprile, gli ospiti: ci sono Antonella Clerici e Luciana Littizzetto

Condividi su

Giovedì 20 aprile, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Splendida Cornice. Il programma, come di consueto, è condotto da Geppi Cucciari. La puntata è fruibile in diretta streaming su Rai Play.

Splendida Cornice 20 aprile, tornano gli esperti

Splendida Cornice del 20 aprile è una produzione originale di Rai Cultura e della ITV – Movie. Il format originale è scritto dalla stessa Geppi Cucciari, in collaborazione con Luca Bottura. La regia, invece, è a cura di Alessandro Renna.

Durante la serata sono previsti tanti interventi. In primis quelli del pubblico in studio, che narrano le loro storie e che possono votare su alcuni temi di attualità. Attesi, inoltre, esperti che spiegano in modo semplice dei concetti che, in apparenza, sono molto complicati.

Splendida Cornice del 20 aprile è arricchita dalla musica della band diretta da Nicola “Ballo” Balestri. Confermata la presenza del divulgatore Roberto Mercadini, oltre che del professore di italiano Andrea Maggi. Quest’ultimo, in passato nel cast de Il Collegio, ha il compito di correggere gli strafalcioni grammaticali più comuni.

Splendida Cornice 20 aprile, Antonella Clerici

Nel corso di Splendida Cornice del 20 aprile Geppi Cucciari interagisce con tanti ospiti. Tra loro c’è uno dei volti di spicco della TV di Stato, ovvero Antonella Clerici. La conduttrice, in Rai dalla seconda metà degli anni ‘80, ha guidato vari programmi di successo. In questa stagione televisiva è impegnata tutti i giorni con È sempre mezzogiorno, mentre fino a poche settimane fa ha condotto gli show The Voice of Italy Senior e The Voice of Italy Kids.

A Splendida Cornice ci sono gli scenografi e coniugi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. I due, negli anni, hanno avviato una fervente collaborazione, ottenendo la fama internazionale grazie al lavoro svolto per alcuni grandi successi del cinema, come The Aviator, Intervista col vampiro e Hugo Cabret. Negli anni hanno vinto, tra le altre cose, tre Premi Oscar.

Luciana Littizzetto e Tosca

Splendida Cornice del 20 aprile prevede anche la presenza di Luciana Littizzetto. La comica, oramai da anni, è tra le mattatrici di Che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio e che, secondo le indiscrezioni, il prossimo anno potrebbe non essere riconfermata sulla TV di Stato. Attesa la cantante Tosca, che di recente, sui social, ha scelto di rispondere agli haters che le rivolgono insulti. Infine, in collegamento, è presente la scrittrice Valérie Perrin, autrice di bestseller come Il quaderno dell’amore perduto.