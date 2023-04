Back to School 20 aprile: ripetenti e come sono andati gli esami

Condividi su

Giovedì 20 aprile, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Back to School. Il programma, come di consueto, è condotto da Federica Panicucci. Con lei il capoclasse Gianluca Fubelli. Il format costringe alcuni vip a sostenere l’esame di quinta elementare. I ripetenti della puntata sono Gabriele Cirilli, Elisa Esposito, Awed, Mietta e Francesco Pannofino. A loro si aggiungono le rimandate Raffaella Fico e Carmen Di Pietro. A giudicare le prove c’è una Commissione composta da cinque autentici maestri.

Back to School 20 aprile, inizia la diretta

Inizia Back to School del 20 aprile. Federica Panicucci presenta gli insegnanti e i concorrenti odierni. Una clip mostra i momenti in cui questi ultimi giungono nel campus. Come al solito, poi, spazio ai test di ingresso, dove i Maestrini cercano di comprendere il livello di cultura dei vip. Il migliore è Francesco Pannofino, mentre gli altri lasciano a desiderare.

La prima a sottoporsi all’esame a Back to School del 20 aprile è Carmen Di Pietro, interrogata in geometria da Bertucci e in educazione civica da Rocca. È un disastro: la figura geometrica è “il quadrato“, mentre l’area geometrica è calcolata con “lato per lato“. Il momento è comico. Segue Gabriele Cirilli, esaminato da Innaurato in scienze e in inglese da Greaves. La sua performance non è malvagia.

Si continua con Mietta, che deve risponde a quesiti di storia posti da Innaurato. L’argomento è l’origine del Colosseo. De Simone, inoltre, testa la sua preparazione in italiano, obbligandola all’analisi grammaticale di Vattene amore.

La prova di cultura generale

Back to School del 20 aprile prosegue con la prova di cultura generale. Ad essa presenziano in contemporanea i sette protagonisti. Finalmente, a differenze degli altri appuntamenti, le domande riguardano tematiche serie e non legate al gossip.