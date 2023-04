Domenica In 23 aprile, gli ospiti: la carriera di Rita Pavone, l’omaggio al Bagaglino

Condividi su

Domenica 23 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. Il programma, come di consueto, è condotto da Mara Venier. La puntata è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Domenica In 23 aprile, i 60 anni di carriera di Rita Pavone

Nel corso di Domenica In del 23 aprile è dato spazio al mondo della musica italiana. In particolare, la Venier accoglie una delle sue massime rappresentanti, cioè Rita Pavone. L’artista, protagonista di una lunga intervista, festeggia il traguardo dei 60 anni di attività.

Con l’occasione, Pavone ripercorre i momenti più importanti della sua carriera. I primi passi li ha mossi negli anni ‘60 e, ad oggi, ha pubblicato ben 27 album, vendendo circa 50 milioni di copie in tutto il mondo e incidendo in ben sette lingue diverse.

A Domenica In del 23 aprile, Rita Pavone esegue alcune delle hit più famose. Sono tanti i successi dell’artista, tra cui Il ballo del mattone, Come te non c’è nessuno e La partita di pallone. La Venier, inoltre, ripropone Niente, con il quale ha cantato al Festival di Sanremo del 2020.

L’omaggio al Bagaglino

Durante Domenica In del 23 aprile, poi, è omaggiato il Bagaglino. Per farlo è atteso in primis l’ideatore Pier Francesco Pingitore. In studio ci sono gli artisti che hanno reso grande lo spettacolo, come le primedonne Pamela Prati, Gabriella Labate e Valeria Marini. Partecipano i comici Leo Gullotta e Martufello. Con l’occasione sono mostrati gli storici sketch dello show, che hanno protagonisti artisti del cabaret come Oreste Lionello e Gabriella Ferri.

Domenica In 23 aprile, la versione di Simone Coccia Colaiuta

Nel corso di Domenica In del 23 aprile è previsto un faccia a faccia con Fabio Testi. Il celebre attore, lanciato nel 1970 con il film Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, racconta la nuova dimensione da nonno. Inoltre svela degli aneddoti sul passato da interprete televisivo e cinematografico.

A Domenica In del 23 aprile è raccolta la testimonianza di Simone Coccia Colaiuta. L’ex fidanzato di Stefania Pezzopane parla della fine della relazione con la politica, durata circa nove anni. Con l’occasione ha modo di rispondere alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa Pezzopane nell’appuntamento andato in onda sette giorni fa. Infine, Andrea Sannino e Gigi Finizio presentano il nuovo singolo Nu raggio ‘e sole, contenuto nel nuovo album dal titolo Mosaico.