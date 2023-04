Isola dei Famosi 24 aprile, la diretta: scontri, eliminati e nomination

Condividi su

Lunedì 24 aprile, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi. Il programma, come di consueto, è condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, ci sono gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Nel corso della serata è comunicato il nome del primo eliminato: in nomination ci sono Marco Predolin ed Helena Prestes.

Isola dei Famosi 24 aprile, la prova ricompensa

Inizia l’Isola dei Famosi del 24 aprile. I concorrenti sono riuniti all’aperto, presso la Tana dei Serpenti. Si parte con le dichiarazioni “pungenti” di Marco Mazzoli e Paolo Noise, capaci per primi di accendere il fuoco. I conduttori radiofonici hanno criticato diversi compagni.

Un focus è proposto sulla lite tra Nathaly Caldonazzo ed Alessandro Cecchi Paone: il secondo l’ha definita “pescivendola”, ma la prima ritiene che il divulgatore abbia “problemi con delle donne“. Caldonazzo parla di screzi tra Cecchi Paone e alcune autrici del programma.

L’Isola dei Famosi del 24 aprile va avanti con l’accensione del fuoco. In settimana Christopher Leoni lo ha accesso in modo illegittimo, rubandolo alla tribù delle coppie. Il modello, obbligato dal format, lo ha dovuto spegnere ma, poche ore più tardi, è riuscito nuovamente ad attivare la fiamma. Andrea Lo Cicero, però, continua ad avere dubbi sull’onestà del compagno. Leoni, alla fine, ammette di aver barato anche la seconda volta. Il medesimo concetto vale per la squadra delle donne e, dunque, anche la loro fiamma è spenta.

I provvedimenti, però, sono inutili. Con le prove ricompensa, infatti, le tribù ottengono il fuoco.

Marco Predolin è eliminato, Andrea Lo Cicero è il leader

All’Isola dei Famosi del 24 aprile è reso noto l’esito del televoto. L’eliminato è Marco Predolin, apprezzato solo dal 33% dei votanti. Il conduttore, in realtà, non torna in Italia ma si reca sull’Isola Sant’Elena, dove è costretto a vivere da “esiliato”. Un filmato ricostruisce le tensioni consumate nella tribù delle donne: tra le più accese Fiore Argento e Corinne Clery.

Ilary Blasi dialoga con Cristina Scuccia, che racconta il suo passato da suora. La cantante svela di avere delle difficoltà a legare con le compagne di avventura. Non sono mancati screzi tra Cristina Scuccia e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima è attaccata da Luxuria, che la definisce “invidiosa”.

Durante l’Isola dei Famosi del 24 aprile c’è una sorpresa per Marco Mazzoli e Paolo Noise: dopo aver superato una prova di resistenza, vincono i cartonati delle loro mogli. Ognuna delle tre tribù deve nominare il proprio rappresentante per partecipare alla prova leader. Gli uomini scelgono Andrea Lo Cicero, le coppie optano per Simone Antolini mentre le donne selezionano Helena Prestes. I tre si sfidano e la vittoria va ad Andrea Lo Cicero.

Isola dei Famosi 24 aprile, le nomination

Durante l’Isola dei Famosi del 24 aprile c’è una sorpresa per i Jalisse. In collegamento c’è Osiride, mamma di Fabio che compie 90 anni. Iniziano le nomination. Christopher Leoni, avendo violato il regolamento per il fuoco, ha un voto. Il modello, i Jalisse, Pamela Camassa e Claudia Motta, Marco Mazzoli e Paolo Noise scelgono Nathaly Caldonazzo, mentre Luca Vetrone vota Fiore Argento. Quest’ultima, Cristina Scuccia, Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes nominano Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Corinne Clery, invece, opta per i Jalisse. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sperano che l’eliminata sia Helena Prestes.

Al televoto ci sono Nathaly Caldonazzo ed Alessandro Cecchi Paone/Simone Antolini. Il leader Andrea Lo Cicero, infine, manda direttamente in nomination Fiore Argento. L’Isola dei Famosi del 24 aprile termina qui.