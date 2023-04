Concerto Primo Maggio 2023, il cast e i conduttori: ci sono Ligabue, Lazza e Tananai

Condividi su

Domenica 30 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. Il programma, come di consueto, è condotto da Mara Venier. La diretta è visibile in streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Domenica In 30 aprile, faccia a faccia con Carolyn Smith

A Domenica In del 30 aprile è previsto un faccia a faccia con Carolyn Smith. La docente di ballo in Italia, è conosciuta soprattutto per essere a capo della giuria di Ballando con le stelle. L’artista, qualche settimana fa, ha annunciato al pubblico di dover lottare ancora una volta contro un tumore. L’intruso, come lo ha sempre chiamato Smith, è arrivato per la prima volta nel 2015.

A tal proposito, in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, Carolyn ha confessato: “Non posso più operarmi o fare radioterapia. L’unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco, che potrebbe eliminare il cancro ma che è più tossico”. Nello spazio, durante Domenica In del 30 aprile, partecipano alcuni dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle.

Il ricordo di Mia Martini

A Domenica In del 30 aprile è in scaletta un lungo e sentito omaggio a Mia Martini. L’interprete, scomparsa nel 1995, è l’autrice di varie canzoni entrate nella storia della musica, come Minuetto, Almeno tu nell’universo e Gli uomini non cambiano. Per ricordarla, la Venier accoglie il cantautore Enzo Gragnanello, che con Mia aveva avviato una lunga e proficua collaborazione. Attesa, poi, la sorella Leda Bertè. Nella puntata è onorata la memoria di un altro importante esponente del mondo delle sette note italiano, ovvero Pierangelo Bertoli. Quest’ultimo è omaggiato dal figlio Alberto.

Domenica In 30 aprile, Claudia Gerini

Una lunga pagina di Domenica In del 30 aprile è occupata dall’intervista a Claudia Gerini. L’attrice, negli anni, ha recitato in titoli di successo come I migliori giorni, Hammamet, Sono pazzo di Iris Blond e Ammore e Malavita. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra cui un David di Donatello, due Ciak d’Oro e un Nastro d’argento.

Di recente, la Gerini ha pubblicato l’autobiografia Se chiudo gli occhi, nella quale ripercorre il percorso di vita. Spazio anche alle relazioni sentimentali, con l’attrice che ha confessato i motivi che hanno portato alla fine del rapporto con Carlo Verdone.

È accolta, inoltre, una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Marco Bocci e Laura Chiatti, divenuti marito e moglie nel luglio del 2014. Infine, nell’appuntamento odierno Venier realizza dei collegamenti da Piazza Plebiscito di Napoli. La città dalle 17:00 circa, potrebbe scendere in piazza per festeggiare la vittoria dello scudetto.