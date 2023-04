I Migliori Anni 28 aprile, rubriche e ospiti della puntata: ci sono i Pooh, i Londonbeat e Drupi

Condividi su

Mercoledì 26 aprile, in prima serata su Real Time, è andato in onda Matrimonio a prima vista E poi. Lo speciale ha mostrato al pubblico ciò che è accaduto ai protagonisti nei mesi successivi all’esperimento. La puntata, visibile on demand su Discovery+, ha ottenuto 382 mila telespettatori, con una share dell’1,7%. Di seguito vi raccontiamo cosa è successo alle coppie.

Matrimonio a prima vista E poi, Irene e Matteo

A Matrimonio a prima vista E poi è analizzato il rapporto tra Irene e Matteo. Per tutta la durata della stagione hanno mostrato una grande unione, confermata anche nella scelta finale. I due, infatti, sono rimasti marito e moglie.

In Matrimonio a prima vista E poi, i protagonisti hanno dialogato con i coach Nada Loffredo, Andrea Favaretto e Mario Abis. Agli esperti hanno confessato di aver vissuto qualche momento di difficoltà. Matteo, una volta spente le telecamere, ha manifestato dubbi sulla relazione. Irene, per metterlo alla prova, ha fatto le valigie e ha lasciato casa. Lo sposo, così, ha compreso di provare un forte sentimento per la ragazza e tutto è finito per il meglio.

Mattia e Giulia

Matrimonio a prima vista E poi ha confermato la rottura totale dei rapporti tra Mattia e Giulia. I novelli sposi non sono mai stati in grado di creare un’alchimia. La sposa, non appena ha visto il partner, ha lamentato dei problemi legati al contatto umano con gli estranei. Peccato, però, che di tale blocco non abbia mai parlato nella fase dei casting, come hanno sottolineato gli esperti.

Mattia, a sua volta, non è mai sembrato seriamente intenzionato a impegnarsi per far cambiare idea alla giovane. Nel corso degli appuntamenti, lo sposo aveva svelato agli altri protagonisti di voler organizzare una festa per festeggiare il divorzio. La separazione, alla fine, è arrivata e i due, come comunicato in Matrimonio a prima vista E poi, non si sono più visti né sentiti.

Matrimonio a prima vista E poi, Simona e Gennaro

Infine, a Matrimonio a prima vista E poi si parla di Simona e Gennaro. In questo caso si è optato per il divorzio a causa dei dubbi di lei. Quest’ultima, infatti, non ha mai provato un’attrazione per il marito. Conclusa l’avventura si sono comunque incontrati ed è nato un rapporto di amicizia. Gennaro, però, si è innamorato e ha palesato tale sentimento a Simona. La single, allora, ha preso le distanze, ribadendo di non voler instaurare una relazione.