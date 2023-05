Lineablu 2023: torna Donatella Bianchi, Valentina Bisti inviata speciale

Condividi su

Venerdì 26 maggio, in prima serata su Rai 1, è prevista la messa in onda di Tutti i sogni ancora in volo. Il varietà, come da tradizione della TV di Stato, è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Tutti i sogni ancora in volo, chi sono i conduttori

Il protagonista di Tutti i sogni ancora in volo è Massimo Ranieri. L’artista è uno dei cantanti italiani più apprezzati, che ha alle spalle una carriera molto lunga. Negli anni ha pubblicato 31 album e, nel 1988, ha ottenuto la vittoria del Festival di Sanremo con il singolo Perdere l’amore.

Ma Ranieri non è solo un cantautore: nella TV di Stato, infatti, ha spesso lavorato anche come conduttore. Tra le esperienze più recenti c’è quella di Sogno e son desto, trasmesso nella prima serata di Rai 1 per tre edizioni (tra il 2014 e il 2016).

In Tutti i sogni ancora in volo è attesa una co – conduttrice. Stiamo parlando Rocio Munoz Morales, attrice tra le protagoniste della fiction Un passo dal cielo. Anche per lei non si tratta del debutto alla guida di uno show televisivo. Nel 2015, infatti, ha affiancato Carlo Conti sul palco dell’Ariston di Sanremo.

Il format è composto da due appuntamenti

Tutti i sogni ancora in volo è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai. La prima edizione del varietà è composta da due appuntamenti, trasmessi il 26 maggio e il 2 giugno. La scenografia del programma, che rimanda alle atmosfere degli anni ‘70 e ‘80, è firmata da Gennaro Amendola.

La regia, invece, è a cura di Duccio Forzano. Ad arricchire gli spazi delle serate evento c’è una grande orchestra musicale, diretta da Leonardo De Amicis. Il corpo di ballo, infine, è coreografato da Grazia Cundari.

Tutti i sogni ancora in volo, la musica è grande protagonista

La grande protagonista di Tutti i sogni ancora in volo è la musica. Ranieri e Rocio, durante le puntate, ricordano gli artisti che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. L’autore di Rose rosse, inoltre, intona i grandi successi del suo repertorio. Non manca, poi, lo spazio per gli aneddoti personali e per le grandi storie che hanno contraddistinto gli ultimi decenni del mondo dello spettacolo. Nel corso di Tutti i sogni ancora in volo, infine, è prevista la partecipazione di numerosi ospiti, esponenti del canto e del ballo, oltre che della comicità.