Back to School 11 maggio, gli esiti: Riki promosso, tanti rimandati tra cui Cecchi Paone

Giovedì 11 maggio, dalle ore 21:25 su Italia 1, è andata in onda l’ultima puntata di Back to School. Il programma è condotto da Federica Panicucci. Con lei, nel ruolo di capoclasse, c’è Gianluca Fubelli. Anche questa settimana dei vip si cimentano nell’esame di quinta elementare. Ad aiutarli nella preparazione ci sono i Maestrini, bimbi fra i 7 e gli 11 anni. Nell’appuntamento, le celebrità sono interrogate da una Commissione composta da cinque veri maestri elementari.

I protagonisti di Back to School dell’11 maggio sono Riki, Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti e Maria Monsè. Con loro anche i Rimandati bocciati nella puntata di sette giorni fa: Gigi e Ross ed Elena Morali.

Back to School 11 maggio, l’arrivo dei vip nel Campus

Inizia Back to School dell’11 maggio. Federica Panicucci presenta le celebrità della serata: con un filmato è mostrata la reazione dei piccoli all’arrivo delle celebrità nel Campus. Un’altra clip analizza i test di ingresso: i risultati sono tutt’altro che esaltanti. Il primo esame è quello di Elena Morali, bocciata sette giorni fa. Per l’occasione realizza una interrogazione multidisciplinare. La sua prova è senza dubbio migliore rispetto a quella della settimana scorsa.

In Back to School segue Maria Monsè. È testata la conoscenza in matematica con Bertucci e la sua pronuncia in inglese con Greaves. Non una performance eccezionale, ma sicuramente meglio delle previsioni. È il momento del test di cultura generale, al quale partecipano in contemporanea tutti i concorrenti.

L’interrogazione di Alessandro Cecchi Paone

A Back to School dell’11 maggio c’è anche l’interrogazione di Alessandro Cecchi Paone. Rocca le pone quesiti di geografia e Bertucci di astronomia. Il divulgatore scientifico ha più di qualche difficoltà. Esilarante clip sul rapporto tra Valerio e Liliana, due bambini che si sono fidanzati e lasciati nell’arco di poche ore.

Il centro del palco è ora raggiunto da Gigi e Ross: il duo comico concorre come un’unica entità. Nella puntata del 4 maggio sono stati rimandati per la cattiva condotta. I conduttori sono interrogati in matematica da Innaurato e in educazione civica da Bertucci. Riki ed Elena Morali sono stati più volte richiamati per i suggerimenti: la commissione, per punizione, realizza una interrogazione a sorpresa in logica.

Back to School 11 maggio, gli esiti degli esami

Durante Back to School è esaminato Riki. Il cantante, ex di Amici di Maria De Filippi, parla di storia con Innaurato e di scienze in compagnia di De Simone. L’ultima protagonista, infine, è Cecilia Capriotti: Rocca le pone quesiti di geografia, incentrati sulla Puglia. Innaurato, invece, prosegue con la storia dell’Unione Europea. Elena Morali, a causa dei tanti suggerimenti, è accompagnata fuori dagli studi. Sono comunicati gli esiti. I rimandati sono Cecilia Capriotti, Elena Morali, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè. I promossi, invece, sono Riki e Gigi e Ross. La puntata (e la stagione) di Back to School finisce qui.