Verissimo 13 14 maggio, gli ospiti: i finalisti di Amici e Lino Banfi

Venerdì 12 maggio, dalle ore 21:25 su Nove, è andato in onda un nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza. Il programma, come di consueto, è condotto da Maurizio Crozza. Al suo fianco torna la spalla comica Andrea Zalone. Nel corso della diretta, Crozza mette in scena nuove imitazioni e monologhi, con i quali commenta i principali fatti di attualità.

Fratelli di Crozza 12 maggio, inizia la diretta

Inizia Fratelli di Crozza del 12 maggio. Il comico parte con un monologo: “Il Ministro Lollobrigida afferma di voler tutelare l’etnia italiana. Ma di che parla? Il Ministro di Tivoli si impegola sempre in argomenti di cui non sa molto“. Crozza imita il Ministro: “Questa volta non ho usato la parola sostituzione. Ogni regione ha la sua etnia. Ah no? Ho appena iniziato a leggere la Treccani: intendo finirla entro il prossimo autunno”.

Il comico, ora, affronta la questione delle nomine Rai: “Tre reti della TV di Stato più quelle di Mediaset, ma non basta mai. Giorgia Meloni vorrebbe una Repubblica legittimata dal voto popolare. Si è messa in testa di cambiare la costituzione, tanto che ci ha fatto anche una conferenza stampa”.

È proposta la parodia della Presidente del Consiglio: “Potrei parlarvi dell’inflazione, che vi alza il prezzo del pane e della benzina al punto che se mangi un tramezzino andando in macchina a Ladispoli devi ipotecarti la milza. Oppure potrei approfondire i salari bassi o il caro affitti, ma sono troppo anziana per queste cose. Questa estate svagatevi con il presidenzialismo, non pensate ai veri problemi”. Fratelli di Crozza del 12 maggio prosegue a stretto giro con il finto Matteo Salvini: “Abbiamo parlato di presidenzialismo, ma solo per i condomini”.

Vincenzo De Luca

A Fratelli di Crozza del 12 maggio il conduttore racconta la storia del Decreto per l’ex Ad della Rai Carlo Fuortes: “Il governo lo voleva nominare Sovrintende al Teatro San Carlo di Napoli. Per farlo, però, dovevano cercare un modo per mandare colui che era ancora in carica, ovvero il 70enne Stephane Lissner. Hanno così ideato una norma che stabilisce l’obbligo di pensionamento per i Direttori teatrali che hanno compiuto i 70 anni di età. Peccato, però, che in contemporanea Carlo Nordio abbia proposto di aumentare da 70 a 72 anni l’età pensionabile dei magistrati. Ma come ragionate?”.

Il centro del palco è raggiunto dal finto Antonio Razzi: “Ho visto il video di Berlusconi dal San Raffaele. Che emozione, sembrava vivo e vegetale! Era come Topo Gigio, c’erano tre persone dietro che lo facevano muovere“. Un focus, ora, è proposto sugli addii che si sono verificati nel PD: “Hanno lasciato perché con Schlein il movimento è troppo a sinistra. Peccato che non se ne sia accorto nessuno. Comunque c’è qualcuno che rimane, nonostante tutto: è Vincenzo De Luca”.

A Fratelli di Crozza del 12 maggio c’è spazio per la parodia del Presidente della Regione Campania: “Con il ZES la Silicon Valley si sposterebbe in Campania. D’altronde, l’intelligenza artificiale sta cercando casa a Salerno D’altro canto è intelligente, vuoi mica vada a Sondrio? Fitto deve tirare fuori i 5 miliardi che ci spettano. Qui è tutto efficiente grazie a me, mentre a Milano è tutto bloccato: una volta c’è la settimana della moda, poi quella del mobile… Nella città meneghina è un alternarsi di ricorrenze, ma quando lavorano?”.

Fratelli di Crozza 12 maggio, Mauro Corona

Nel corso di Fratelli di Crozza del 12 maggio torna il personaggio di Mauro Corona: “La solitudine è bella, è un bene prezioso. Chi ha paura di stare con sé stesso si mischia alla folla e tende andare al mare, che sono dei formicai di persone”. È il momento di Red Ronnie: “La Tonini è stata chiara: siamo alla fine dei tempi. Sono censurato dai poteri forti, ma Garabandal è stato chiaro. Gli UFO prenderanno le case con gli abitanti dentro, per poi ripopolare lo spazio”.

L’ultima imitazione è quella di Vittorio Feltri: “Le tre reti della Rai passano alla destra, che ha già i canali Mediaset. Alla sinistra rimane La7. Fazio va su Nove, che si chiama così perché è la media dei telespettatori che guardano i programmi dell’emittente“. Termina qui Fratelli di Crozza del 12 maggio.