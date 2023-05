MTV celebra la Festa della Mamma con la maratona del docu-reality Teen Mom Italia

Condividi su

Ha per titolo L’avversario il nuovo programma condotto da Marco Tardelli in onda dal 5 giugno ogni lunedì in seconda serata su Rai 3.

L’avversario – il format

Si tratta di un formato originale realizzato dalla collaborazione tra Rai Cultura e Stand by me di Simona Ercolani. Le puntate complessive sono sei ed in ognuna si ripercorre la carriera e la vita personale di altrettanti campioni dello sport.

Tardelli racconterà come sia stato complicato il loro percorso verso il successo seminato da innumerevoli ostacoli e avversità che hanno dovuto superare di volta in volta. Naturalmente ogni puntata avrà per protagonista un grande campione che Marco Tardelli incontra ed intervista.

I sei grandi sportivi sono, in ordine di apparizione puntata per puntata, Antonio Cassano, Roberto Mancini, Federica Pellegrini, Lea Pericoli, Michel Platini e Franco Menichelli. Ognuno di loro si racconterà senza filtri al neo conduttore portando così alla luce quali sono stati gli avversari con cui si sono dovuti sfidare nel corso della loro carriera e come è stata la vita personale durante la strada che portava al successo.

L’avversario – gli ospiti delle puntate

Ad esempio Antonio Cassano parlerà, senza timori, del suo carattere ribelle e refrattario all’autorità. Protagonista della prima puntata il fuoriclasse barese ricorderà come i suoi esordi sono stati difficili perché è cresciuto in un ambiente molto complicato ed ostile come la città di Bari vecchia.

Roberto Mancini si soffermerà sui mondiali di calcio che non è mai riuscito a giocare durante tutta la sua carriera né da allenatore né da giocatore.

Infatti l’Italia è stata esclusa dagli ultimi mondiali di calcio che si sono svolti a novembre in Qatar. Ascolteremo dalla sua voce quanto sia stato difficile accettare una difficile situazione dopo la vittoria agli europei di calcio 2020. Nella terza puntata è la volta della diva del nuoto Federica Pellegrini, vera e propria star del nuoto italiano protagonista di una carriera straordinaria che non è stata sempre in discesa ma ha avuto momenti di difficoltà, di abbandono e poi di rinascita.

Lea Pericoli – Michel Platini – Franco Menichelli

Lea Pericoli si è dovuta battere contro una società benpensante e maschilista. Eppure Lea Pericoli viene ricordata non soltanto per gli straordinari risultati ottenuti ma anche per essere stata l’unica ad aver portato la moda nel gioco del tennis. È stata infatti una vera e propria donna e sportiva di esempio per tutte le colleghe in tutti i campi dello sport.

Poi è la volta di Michel Platini che ha avuto con l’Italia un duplice rapporto d’amore e odio, o meglio di rivalità. Di lui si ricordano soprattutto le sfide sul campo con Tardelli.

E poi ecco Franco Menichelli che rimane con i suoi ori olimpici tra gli atleti della ginnastica artistica più premiati di sempre. Di lui si ricordano soprattutto gli infortuni avuti durante la carriera.