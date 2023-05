Amici 22, 14 maggio 2023, la Finale in diretta

Condividi su

Domenica 14 maggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. Il programma, rigorosamente in diretta, è condotto da Mara Venier. La puntata è visibile in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Domenica In 14 maggio, Claudio Baglioni

A Domenica In del 14 maggio è in programma un lungo faccia a faccia con Claudio Baglioni. Il cantante, che in carriera ha venduto oltre 40 milioni di copie, ha dato la voce a grandi successi come Mille giorni di te e di me, Questo piccolo grande amore, Avrai ed E tu come stai?.

Baglioni, insieme a Mara, presenta in primis il docufilm dal titolo Tutti su! Buon compleanno Claudio, realizzato con i momenti migliori tratti dagli spettacoli di Caracalla del 2022. La pellicola è visibile nelle sale cinematografiche del nostro paese il 15, 16 e 17 maggio, in concomitanza con il compleanno del cantautore.

Inoltre, a Domenica In del 13 maggio si parla degli eventi live Atuttocuore, che partono a settembre. L’artista, poi, si esibisce live al pianoforte, cantando alcuni delle canzoni più note.

Adriano Panatta ed Eleonora Daniele

A Domenica In del 14 maggio è accolta una grande amica di Mara. Stiamo parlando di Eleonora Daniele, volto di punta di Rai 1 che, da anni, intrattiene il pubblico con Storie italiane. La conduttrice porta per la prima volta in televisione la figlia Carlotta, di cui la Venier è madrina di battesimo e che il 25 maggio compie 3 anni.

Inoltre, nella diretta è intervistato Adriano Panatta, che ripercorre la sua lunga e gloriosa carriera sportiva. Panatta, infatti, è stato tra i tennisti italiani più vincenti di sempre, in grado di ottenere 10 titoli nel singolare e ben 18 nel doppio. Per l’occasione è accompagnato dalla moglie Anna Bonamigo, che ha sposato a Venezia il 10 ottobre 2020.

Domenica In 14 maggio, Rocco Papaleo

Nel corso di Domenica In del 14 maggio è presente anche il regista Rocco Papaleo, che presenta il film Scordato. La pellicola, arrivata nelle sale cinematografiche ad aprile, segna l’esordio da attrice di Giorgia, a febbraio tornata in gara al Festival di Sanremo.

Infine, Mara Venier intervista l’interprete e produttrice Marina Cicogna, premiata pochi giorni fa con il prestigioso David di Donatello alla carriera. Durante l’intervento a Domenica In del 14 maggio promuove il libro autobiografico dal titolo Ancora spero. Una storia di vita e di cinema, nelle librerie italiane dal 2 maggio.