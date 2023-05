Isola dei Famosi 22 maggio, la diretta: Noise si ritira

Condividi su

Lunedì 22 maggio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento de l’Isola dei Famosi. Il programma, come di consueto, è condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. L’inviato in Honduras è Alvin. Nel corso della puntata è comunicato il nome del nuovo eliminato. A rischio ci sono Helena Prestes, Fabio Ricci e Pamela Camassa. Durante la puntata si svolgono varie prove, tra cui quella ricompensa e quella leader. Infine, su Playa Tosta sbarcano due ospiti: sono Nikita Pelizon ed Aldo Montano.

Isola dei Famosi 22 maggio, Paolo Noise si ritira

L’Isola dei Famosi del 22 maggio inizia con una clip che riassume i tanti litigi avvenuti in settimana. In elicottero, intanto, ci sono già Nikita Pelizon e Aldo Montano, pronti a tuffarsi e a nuotare in direzione Playa Tosta. Sfida tra gli Hombres e le Chicas. Per i primi partecipano Aldo Montano e Andrea Lo Cicero, mentre per le seconde presenziano Helena Prestes e Nikita Pelizon. Due componenti del team perdente andranno direttamente in nomination. Vincono senza grossi problemi gli uomini: la sfida, d’altronde, si basava sulla prestanza fisica ed è inevitabile che gli Hombres siano avvantaggiati.

Ne l’Isola dei Famosi del 22 maggio è proposto un focus su Marco Mazzoli. Il leader della settimana ha avuto vari screzi con Fabio Ricci e Pamela Camassa, mandati in nomination proprio dallo speaker radiofonico. Mazzoli e Ricci discutono in modo animato anche in Palapa. Intanto, Noise comunica che a causa delle condizioni di salute è costretto a lasciare il programma. È il sesto ritiro in poco più di un mese. Se non è un record, poco ci manca.

Eliminata Helena Prestes

L’Isola dei Famosi del 22 maggio prosegue con la prova ricompensa, che è vinta dalle donne. Le Chicas, come premio, possono gustare dei cheeseburger. Si torna alle dinamiche di gioco: Helena Prestes è ancora oggetto di critiche da parte del suo gruppo. La modella accusa Fabio Ricci di aver violato il regolamento, riattivando il fuoco della tribù avversaria. È scontro aperto tra Prestes e i Jalisse. Blasi legge l’esito del televoto: deve lasciare il gioco Helena Prestes, che sbarca sull’Isola di Santa Sofia. La modella, prima di abbandonare la playa, nomina Alessandra.

La conduttrice, durante l’Isola dei Famosi del 22 maggio, spiega alla tribù delle donne che due di loro andranno subito in nomination. L’esito dipende dal fato: le Chicas rimaste devono pescare dei cocchi e coloro che trovano quelli neri sono al televoto. Le sfortunate sono Pamela Camassa e Nathaly Caldonazzo. Torna la classica prova del bacio in apnea: Caldonazzo, Alessandra e Corinne devono baciare sott’acqua Aldo Montano per almeno 90 secondi. La manche è superata e vincono un materasso.

Ai concorrenti, poi, è comunicato che le due tribù sono ufficialmente sciolte. Da oggi, dunque, ognuno gioca per sé. Camassa e Caldonazzo devono far partire una catena di scelte, facendo il nome di colui che vorrebbero salvare. Questo l’ordine: Corinne -> Cristina -> Alessandra -> Fabio -> Marco -> Andrea. Luca Vetrone, non essendo stato scelto da nessuno, è a rischio eliminazione.

Isola dei Famosi 22 maggio, la prova leader

Ne l’Isola dei Famosi del 22 maggio è aperta la votazione tra Christopher Leoni e Gian Maria Sainato. Il meno votato deve tornare in Italia. L’eliminato è Christopher. Intanto, su Playa Tosta si svolge la prova leader: la vince Andrea Lo Cicero, che di conseguenza ottiene l’immunità. Scuccia svela di avere una persona al di fuori dell’Isola a cui tiene tanto: “Ho conosciuto questa persona a Madrid, ma non ha nulla a che vedere con la mia decisione di lasciare la vita consacrata”.

Si parte con le nomination. Corinne Clery, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian e Pamela Camassa (che riceve un videomessaggio dal compagno Filippo Bisciglia) votano Marco Mazzoli. Quest’ultimo ricambia la nomination, optando per Corinne Clery. Stessa cosa fanno Luca Vetrone e Fabio Ricci. Nathaly Caldonazzo vorrebbe eliminare Fabio Ricci. Il nominato del gruppo è Marco Mazzoli. Il leader Andrea Lo Cicero manda a rischio eliminazione Corinne Clery. I nominati della puntata sono Corinne Clery, Marco Mazzoli, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Nathaly Caldonazzo. Blasi comunica ai concorrenti che da stasera si trasferiscono su Playa Fantasma. L’Isola dei Famosi del 22 maggio finisce qui.