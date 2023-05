Le Iene 23 maggio, gli ospiti e i servizi: la pseudo veggente di Trevignano, tra gli ospiti Emma

Condividi su

Martedì 23 maggio, nella prima serata di Canale 5, Al Bano è il protagonista di 4 volte 20. La serata, in onda dall’Arena di Verona, celebra gli 80 anni di età del cantante originario di Cellino San Marco.

Al Bano 4 volte 20, lo show è stato registrato il 18 maggio

4 volte 20 è una produzione di Arcobalenotre e Acproduction. La rete ammiraglia di Mediaset non trasmette la serata evento in diretta. Lo spettacolo, infatti, è stato registrato lo scorso giovedì 18 maggio.

Il protagonista, come già detto, è Al Bano. Il cantante, con il concerto, ripercorre la sua lunga carriera, iniziata nel 1965. Negli anni l’interprete ha venduto in tutto il mondo oltre 25 milioni di dischi, collezionando decine tra dischi d’oro e di platino.

4 volte 20 anticipa lo spettacolo teatrale curato da Al Bano e intitolato È la mia vita. All’Arena di Verona, in compagnia di ospiti e dei fan, Al Bano si esibisce con alcuni dei suoi più grandi successi, come Nel sole, Felicità, Nostalgia Canaglia e Ci sarà.

Presente Romina Power, non c’è Loredana Lecciso

Al Bano, nel corso di 4 volte 20, è accompagnato da tanti ospiti. Tra loro, non mancano i familiari più stretti, a partire dai figli. Per questo, l’artista presenta sul palco Yari, Romina Jr, Al Bano Jr, Cristel e Jasmine. Attesa, poi, Romina Power, ex moglie del cantante. I due, a partire dagli anni ‘70, hanno avviato un sodalizio artistico. In coppia hanno vinto un Festival di Sanremo e hanno ideato successi come Libertà, Cara terra mia e il già citato Ci sarà. Assente, invece, Loredana Lecciso, attuale partner di Al Bano. A comunicarlo è lui stesso in una intervista rilasciata al Corriere di Bari: “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”.

Al Bano 4 volte 20, il cast

Molto ricco il cast di ospiti di 4 volte 20. In primis c’è il cantautore Renato Zero, di recente protagonista di una serie di concerti di Roma. Presenti anche i Ricchi e Poveri e Gianni Morandi, con il quale ha duettato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Interviene Arisa, fresca dell’esperienza da professoressa ad Amici di Maria De Filippi.

Coinvolti anche Iva Zanicchi e Umberto Tozzi. Chi non c’è è Massimo Ranieri, in quanto impegnato nella registrazione di Tutti i sogni ancora in volo, programma in onda venerdì 26 maggio su Rai 1. Infine, in 4 volte 20 è previsto il collegamento con Adriano Celentano.