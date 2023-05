I Migliori Anni dell’Estate 27 maggio: per l’ultima puntata arrivano Mogol e Donatella Rettore

Condividi su

Sabato 27 maggio, dalle ore 21:25 su Rai 1, va in onda la sesta ed ultima puntata de I Migliori Anni dell’Estate. Il programma è condotto da Carlo Conti e Flora Canto e intende omaggiare i tormentoni estivi degli ultimi decenni. La visione è garantita anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

I Migliori Anni dell’Estate 27 maggio, le rubriche

Ne I Migliori Anni dell’Estate del 27 maggio torna la rubrica Hit Parade. In essa, un volto noto della musica italiana dà la possibilità al pubblico di far risentire alcuni dei suoi più grandi successi. Il protagonista di tale spazio è Mogol, paroliere noto per aver scritto i testi delle canzoni di artisti come Lucio Battisti, Caterina Caselli e Adriano Celentano.

Presente, poi, il momento My List. In esso, Pupo racconta i momenti privati e professionali più importanti mediante le sue canzoni del cuore. Nel Juke Box, poi, c’è Donatella Rettore, che ha inciso singoli come Splendido splendente e Kobra. I commentatori del tempo sono Gigi e Ross e Dado.

Le hit degli anni ‘60 e ‘70

Ne I Migliori Anni dell’Estate del 27 maggio sono omaggiati in primis gli anni ‘60 e ‘7’0. Per farlo ci sono i Gibson Brothers con Cuba e Michele Pecora con Era lei. Spazio ai Dik Dik, autori di successi del calibro di L’isola di Wight, Senza luce e Sognano la California.

Gianmarco Carroccia realizza un sentito omaggio a Lucio Battisti, mentre i The Ritchie Family fanno ballare il pubblico con American generation e The best disco in town. C’è Leory Gomez, ex voce dei Santa Esmeralda con Don’t let me be misunderstood. Per la musica italiana, invece, c’è Patty Pravo e i suoi successi La bambola e Pensiero stupendo.

I Migliori Anni dell’Estate 27 maggio, Las Ketchup e i Matia Bazar

Per quanto riguarda gli anni ‘80, ne I Migliori Anni dell’Estate del 27 maggio c’è Johnson Righeira con i tormentoni estivi L’estate sta finendo e Vamos a la playa. I The Twins arrivano direttamente dalla Germania con Heart to heart e Face to face. Ci si sposta, poi, in Inghilterra grazie ai Katrina e l’indimenticabile Walking on sunshine. Protagonista è anche Samantha Fox con Touch me (I want you body). Per la musica nostrana ci sono i Matia Bazar con Ti sento. Si compie un tuffo negli anni ‘90 con Miranda e Vamos a la playa, pezzo appartenente al filone della musica dance francese. Infine, i Las Ketchup intrattengono con Aserejé.