Only Fun, la puntata del 29 maggio: il cast e gli ospiti

Lunedì 29 maggio, la prima serata di Nove propone l’ultima puntata della terza stagione di Only Fun Comico show. Lo spettacolo comico è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Discovery+.

Only Fun Comico Show 29 maggio, i conduttori

Only Fun Comico Show, nella puntata del 29 maggio, è condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. La prima, oltre ad essere una cantante, è anche un noto personaggio televisivo. A tal proposito, in passato ha lavorato come opinionista dell’Isola dei Famosi, mentre prossimamente è giudice a Italia’s Got Talent. Il duo comico, invece, è formato da Luca Peracino ed Andrea Pisani, in passato già nel cast di show come Honolulu e Colorado.

Le puntate di Only Fun Comico Show sono registrate presso il Teatro Galleria di Legnano. Qui sono ambientati gli spettacoli sin dalla prima stagione, andata in onda a partire da maggio 2022.

Nell’appuntamento del 22 maggio la trasmissione ha registrato il record di ascolti

Only Fun, con l’appuntamento del 29 maggio, spera probabilmente di replicare gli ascolti della scorsa settimana. In particolare, sette giorni fa è stato registrato il numero più alto di telespettatori da quando il format è arrivato in Italia. Lamborghini e i PanPers, infatti, hanno convinto 715 mila persone per una share del 3,9%. La terza edizione, nel complesso, ha ottenuto dati Auditel maggiori rispetto a quelli dei capitoli precedenti. Per questo, è lecito immaginare che Discovery possa promuovere la trasmissione per una quarta stagione, magari da inserire nei palinsesti in autunno, proprio come avvenuto nel 2022.

Only Fun Comico Show 29 maggio, il cast di comici

Sono tanti i comici che si alternano sul palco nel corso di Only Fun del 29 maggio. Tra loro è attesa la nota esperta di barzellette Valentina Persia. Con lei Dario Vergassola e Pino & gli anticorpi. Direttamente da GiallapaShow, poi, c’è Antonio Ornano. Per le parodie delle canzoni intervengono i Gemelli di Guidonia, mentre Raul Cremona dà vita a nuovi, improbabili trucchi di magia.

Il Teatro Galleria di Legnano accoglie, inoltre, i comici Enrico Bertolino, Dario Cassini, Ippolita Baldini e Roberto Lipari. Presente Max Cavallari, che per decenni ha formato con il compianto Bruno Arena il duo dei Fichi d’India. A Only Fun Comico Show del 29 maggio, poi, è dato il benvenuto a Giuseppe Giacobazzi, Dado, Scintilla, Angelo Pisani ed Ernesto Maria Ponte. Infine, la serata è arricchita dalla coppia Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.