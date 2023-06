Isola dei Famosi 2023, chi sono i finalisti: ci sono Marco Mazzoli e Cristina Scuccia

Condividi su

Sort your life out – Ogni cosa al suo posto, novità nei palinsesti televisivi dell’estate, debutta mercoledì 14 giugno su Real Time. Il programma, in onda in prima serata, è visibile anche in streaming e on demand su Discovery+.

Sort your life out – Ogni cosa al suo posto, la conduttrice è Stefania Orlando

Sort your life out – Ogni cosa al suo posto è una produzione originale di Ftm Entertainment per Warner Bros. Discovery. La conduttrice del format è Stefania Orlando, per anni volto de I Fatti Vostri. Negli scorsi anni la carriera ha trovato nuova linfa partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip. Di recente, Orlando era tra i giudici del programma di Real Time dal titolo Questa è casa mia.

Sort your life out – Ogni cosa al suo posto ha come protagonista ancora la casa. In particolare, la trasmissione ricorda come l’abitazione sia il posto nella quale le persone passano gran parte del loro tempo. Di conseguenza, è qui che spesso si tende a conservare il maggior numero degli oggetti.

La trasmissione cerca di comprendere quanti di questi beni sia effettivamente necessari. Orlando, infatti, diffonde la filosofia del decluttering, ovvero la capacità di liberarsi del superfluo.

Degli esperti aiutano gli italiani a ripulire le loro case

In ogni puntata di Sort your life out – Ogni cosa al suo posto, Stefania Orlando si reca a casa di un italiano. Quest’ultimo mostra la propria abitazione, ricca di oggetti accumulati negli anni. In una sola settimana di tempo, tre esperti devono cercare di rimetterla a nuovo, eliminando così gli oggetti poco utili.

Tra gli esperti c’è Mariapaola, che da quindici anni seleziona il personale domestico per la famiglia, facendo loro anche la formazione. Atteso Rulof, inventore che riesce a riciclare tutto ciò che utilizza. Infine, nel cast della trasmissione è presente Elena, una personal organizer. Con tale nome si intende l’arte di sistemare tutto ciò che è presente in una casa rispettando dei precisi criteri.

Sort of your life – Ogni cosa al suo posto, le parole della conduttrice

L’arrivo di Sort of yout life – Ogni cosa al suo posto è commentato dalla stessa Stefania Orlando, che all’Ansa ha affermato: “Quello della casa è un mondo che mi appartiene. Prima della tv, infatti, ho lavorato come agente immobiliare. Io, lo ammetto, sono un disastro. Liberarsi degli oggetti, però, è un po’ come liberare la mente. Per questo, dopo il programma sto migliorando e ho preso l’impegno di buttare qualcosa tutti i giorni”.