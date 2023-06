Premio Biagio Agnes 2023, la conferenza stampa: attesi i conduttori Mara Venier e Alberto Matano

Condividi su

Lunedì 19 giugno, a partire dalle 12:00, si è svolta la conferenza stampa del Premio Biagio Agnes 2023. La cerimonia è in onda su Rai 1 venerdì 23 giugno. I conduttori sono Mara Venier e Alberto Matano, entrambi presenti nell’incontro con i giornalisti. Con loro anche Roberto Sergio e Marcello Ciannamea, Ad e Direttore Intrattenimento Prime Time Rai. Atteso Alessandro Onorato, Assessore al Turismo del Comune di Roma. Parla Gianni Letta, Presidente giuria Premio Biagio Agnes. Infine, c’è Simona Agnes, Presidente Fondazione Biagio Agnes.

Premio Biagio Agnes 2023 conferenza stampa, le parole dell’Ad Roberto Sergio

La conferenza stampa del Premio Biagio Agnes 2023 inizia con le parole dell’Amministratore delegato Roberto Sergio: “Sono entrato in Rai dal 2004 e quindi vivo il Premio da tempo. Sono particolarmente legato all’evento ed esprimo la gratitudine alla Fondazione, che ci permette ogni anno di ricordare un grande Direttore generale della TV di Stato”.

Prosegue l’Assessore Alessandro Onorato: “Avere la cerimonia di consegna del Premio a Roma, dove Biagio Agnes ha sempre lavorato, è per noi un grande onore. Oltre al conferimento dei premi, noi teniamo molto anche al convegno che si svolge nei Musei Capitolini”.

Nella conferenza stampa prende la parola la Presidente Simona Agnes: “Quest’anno celebriamo i quindici anni dalla nascita del premio, che portiamo avanti con grande impegno ed onore. Mio padre era un giornalista appassionato e sono sicura che sarebbe contento del lavoro che stiamo facendo. Ringrazio Roberta Metsola, da sempre impegnata per la pace e che venerdì ci onora della sua presenza sul palco”.

I conduttori

La conferenza stampa del Premio Biagio Agnes 2023 va avanti con il Direttore Marcello Ciannamea: “Biagio Agnes è stato un grande giornalista, oltre che un eccellente manager del servizio pubblico. A lui dobbiamo moltissimo e questo premio è la spinta più importante per esaltare i nostri valori ed obiettivi, cioè la qualità, il pluralismo e la crescita culturale. Quest’anno sono premiati molti volti Rai e mi piace sottolineare l’attenzione riservata alle istituzioni europee. È un’edizione che mi rende molto orgoglioso. Tra i protagonisti ci sono Al Bano, Fausto Leali e Arisa, che garantiscono la buona musica”.

La conferenza stampa del Premio Biagio Agnes 2023 è arricchita dai conduttori. Mara Venier: “Poter condurre tale cerimonia è per me un premio. Mi sento da sempre parte della famiglia di Biagio Agnes e mai come quest’anno sono felice di essere qui“. Alberto Matano: “Siamo qui per ricordare un grande Direttore del servizio pubblico e ogni anno è un patto di fiducia che si rinnova con Simona Agnes”.

Gianni Letta: “È un premio che vuole riconoscere ciò che Agnes ha dato a questa azienda. La Rai deve tanto a Biagio. Era un uomo che sentiva la responsabilità di essere un servitore dello Stato. Quando ci ha lasciato, Silvio Berlusconi gli scrisse un necrologio bellissimo. Se Agnes fosse stato presente lunedì scorso, probabilmente gli avrebbe scritto le stesse cose. Agnes ha difeso la Rai nel rispetto degli alti principi. Come giuria, quest’anno ci siamo aperti ai nuovi mezzi, che portano con sé nuovi mezzi per fare informazione”.

Premio Biagio Agnes 2023 conferenza stampa, i vincitori

Nella conferenza stampa del Premio Biagio Agnes 2023, Gianni Letta presenta i vincitori: “Come già detto, premiamo Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo che ci onora della sua presenza venerdì. Per la carta stampata celebriamo Francesca Paci, caporedattrice de La Stampa e in passato corrispondente in Israele. Lo scorso anno ha raccolto 300 mila firme per difendere le donne in Iran. Per la categoria reporter di guerra trionfano Stefania Battistin del TG1 e Lorenzo Cremonesi del Corriera della Sera. Attraverso loro vogliamo ringraziare tutti i cronisti che raccontano il conflitto dall’Ucraina. Per la tv vince Fiorello, autore della meravigliosa creatura di Viva Rai 2!”.

Il Presidente giuria Premio Biagio Agnes prosegue: “Il premio per la radio è dato ad Enrico Stinchelli e Michele Suozzo per Voci in Barcaccia, Largo ai giovani!. Per la fiction celebriamo Il nostro generale, che omaggia l’importante figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa. A Pupi e Antonio Avati diamo l’onorificenza del cinema per Dante. Il premio della saggistica va a Sabino Cassese. A Mare Fuori consegniamo il Premio Generazione Streaming, mentre Cecilia Sala ottiene il premio Generazione Podcast. Silvia Boccardi di Will Italia è la vincitrice del premio Generazione Digitale. Infine, omaggiano Margherita De Bac del Corriere della Sera nel premio per la Divulgazione scientifica“.

Nella conferenza stampa del Premio Biagio Agnes 2023 c’è spazio per una domanda dei giornalisti. Gianni Letta, sugli intenti legati alle prossime edizioni, afferma: “Cercheremo sempre di portare avanti i principi di Biagio Agnes, premiando il merito e l’impegno“.