Questo non lo so fare, dal 28 giugno Laura Torrisi su Food Network

Giovedì 29 giugno, in prima serata su Rai 2, esordisce una delle novità dei palinsesti estivi 2023 della TV di Stato, ovvero Non sono una signora. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Non sono una signora 2023, conduttrice e quante puntate

Non sono una signora 2023 è una produzione della Fremantle. In particolare, la trasmissione è la rivisitazione italiana di Make Up Your Mind, format olandese che ha debuttato nel 2021. Alla conduzione c’è Alba Parietti, al timone di uno show tutto suo dopo undici anni. L’ultima volta che è accaduto, Parietti lavorava su La7 e proponeva Alballoscuro.

L’edizione 2023 di Non sono una signora è composta da cinque puntate. Queste sono proposte su Rai 2 per altrettante settimane, nella giornata del giovedì. Salvo cambiamenti di palinsesto, la finale è prevista il prossimo 27 luglio.

Gli appuntamenti non sono in diretta. Le registrazioni, infatti, risalgono oramai a mesi fa. Inizialmente, lo show sarebbe dovuto andare in onda in autunno e poi ancora il 7 dicembre. Dopo vari rinvii, la TV di Stato ha scelto di relegarlo alla stagione estiva.

Il regolamento

Ma come funziona Non sono una signora 2023? Il meccanismo del format è semplice. In ogni puntata sono protagonisti cinque vip uomini. Dopo lunghe ore di trucco, le celebrità si trasformano in drag queen e danno vita a delle esibizioni.

La gara è suddivisa in due manche. Nella prima, ogni sfidante esegue una canzone a loro scelta. Nella seconda, invece, si cimentano nell’arte del lip – sync, che consiste nel mimare le parole di un famoso brano. Alba Parietti, un po’ come accade anche ne Il cantante mascherato, distribuisce al pubblico degli indizi utili per individuare le identità dei protagonisti.

In studio c’è una giuria che, insieme a degli investigatori vip, prova a indovinare i vip trasformati in drag queen. La vincitrice accede alla finale, dove si contende il titolo di miglior drag queen.

Non sono una signora 2023, chi sono i giudici

In Non sono una signora 2023, dunque, è fondamentale il ruolo dei tre giudici. La prima è Vanessa Van Cartier, vincitrice di Drag Race Holland. Con lei Maruska Starr, drag queen singer e in passato nel cast di All Together Now. Infine, attesa come giurata Elecktra Bionic, trionfatrice della prima storica edizione di Drag Queen Italia.

Quattro, invece, gli investigatori di Non sono una signora 2023. A tal proposito, Alba Parietti dialoga con la cantante Sabrina Salerno, con l’ex nuotatore Filippo Magnini, con l’esperta di musica Mara Maionchi e con l’artista Cristina D’Avena.