Scene da un matrimonio 8 luglio: le nozze di Marianna e Fabio

Food Network, rete del digitale terrestre dedicata interamente al mondo della cucina, propone, dalle ore 22:00 di giovedì 6 luglio, il programma Ciao House-Chef americani in sfida. È possibile assistere allo show anche in diretta streaming e on demand sul sito di Discovery+.

Ciao House-Chef americani in sfida 6 luglio, chi sono i conduttori

Ciao House-Chef americani in sfida del 6 luglio è una produzione originale degli Stati Uniti. In particolare, il talent è curato da Super Delicious per Warner Bros. Discovery. La gara culinaria è già andata in onda su Food Network USA ed è composta da otto puntate. La prima ha una durata di 90 minuti, mentre le successive si fermano a circa un’ora.

La conduttrice di Ciao House-Chef americani in sfida è Alex Guarnaschelli. Nonostante in Italia non sia molto conosciuta, in patria è una vera e propria star dei programmi di cucina. Oltre ad essere una chef, ha lavorato a format molto seguiti come Iron Chef America, The Kitchen e Chopped.

Come funziona il programma

Ciao House-Chef americani in sfida, al via il 6 luglio, ha come protagonista la cucina italiana. Per questo, dieci aspiranti chef degli USA giungono in Toscana, epicentro della cultura e della cucina del Belpaese. A fare gli onori di casa il cuoco Gabriele Bertaccini, noto per essere nel cast di Vuoi sposarmi?, reality show di Netflix.

Elemento particolare di Ciao House-Chef americani in sfida e che tutti e dieci i concorrenti devono convivere per due mesi. Per tutta la durata del programma, infatti, abitano immersi in una meravigliosa villa della Toscana.

Durante i vari appuntamenti, gli sfidanti realizzano manche sia individuali che di squadra, cimentandosi in alcune delle ricette tipiche della cucina italiana. I protagonisti hanno la possibilità di assaggiare e criticare i piatti preparati dai loro compagni di avventura. Così facendo, decidono con chi vogliono lavorare in brigata. Il vincitore finale può frequentare un corso tenuto dai più rinomati chef italiani.

Ciao House-Chef americani in sfida 6 luglio, chi sono i concorrenti

Sono dieci, come già detto, i concorrenti di Ciao House-Chef americani in sfida In primis c’è Omar Ashley, originario di Avenel, nel New Jersey. Con lui Jess Mahoney dalla California e Justin Robinson dalla Georgia. Attesi anche Natalia Rosario dall’Illinois e Saba Duffy del Massachusetts. Dal Texas presenti Trenica Johnson e Preston Paine. Infine, direttamente dallo Stato di New York ci sono Corey Becker, Sarah Reffetto e Matt Wasson.