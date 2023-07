Un sogno in affitto, dal 13 luglio su Sky la nuova stagione: tra gli ospiti Aldo Montano

Condividi su

Sky Uno, a partire da giovedì 13 luglio, propone in prima serata la stagione 2023 di Un sogno in affitto. Il programma, che ha debuttato in Italia nel 2019, è visibile anche in diretta streaming e on demand su Sky Go e Now TV.

Un sogno in affitto 2023, la conduttrice è Paola Marella

In Un sogno in affitto 2023 è confermata come conduttrice Paola Marella. Quest’ultima, oramai da tempo, è il punto di riferimento televisivo per ciò che concerne il settore immobiliare. Il debutto nel mondo della televisione è arrivato nel 2006, quando Real Time l’ha scelta per guidare il format Cerco casa disperatamente. Da quel momento in poi, Marella ha fatto da padrona di casa a vari show, tra cui Changing rooms – Camera a sorpresa, A te le chiavi e I consigli di Paola.

La stagione 2023 di Un sogno in affitto è una produzione originale per Sky di Milano Produzioni. L’edizione è composta da cinque puntate inedite, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora.

Come funziona il programma

In Un sogno in affitto 2023 non è attesa nessuna novità dal punto di vista del funzionamento del programma. Paola Marella, per questo, è affiancata in ogni episodio da un vip, con il quale va a caccia delle case più belle e chic in Italia.

I due, dunque, visitano case originarie del ‘700, ma anche attici spettacolari e terrazzi con vista mozzafiato. Alla conduttrice spetta il compito di spiegare all’ospite le peculiarità dell’abitazione e la storia che contraddistingue i luoghi visitati.

Il racconto dell’abitazione, nel corso di Un sogno in affitto 2023, diventa anche quello del territorio in cui essa è situata. Al vip, al termine dell’appuntamento, spetta il compito di scegliere la casa preferita tra quelle proposte da Marella.

Un sogno in affitto 2023, chi sono le celebrità

Ma chi sono i vip di Un sogno in affitto? Nella prima puntata è coinvolto Cesare Bocci, attore e protagonista di fiction di grande successo come Il commissario Montalbano e Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Con l’interprete è attraversata la Puglia.

Si prosegue con la conduttrice e showgirl Natasha Stefanenko, insieme alla quale sono mostrate le bellezze di Capalbio. Il format è arricchito da Stefano Masciarelli, attore e comico che visita la città di Verona.

In Un sogno in affitto 2023 si effettua un viaggio a Napoli grazie a Marisa Passera, nota speaker radiofonica. Infine, l’ultima celebrità a cimentarsi nella trasmissione è l’ex schermidore Aldo Montano, che permette al pubblico di scoprire le bellezze della Valgardena.