Battiti Live 18 luglio, la scaletta e il cast della puntata: ci sono Tananai e Ofenbach

Lunedì 17 luglio è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island. Il programma è in onda dalle 21:30 su Canale 5 e, in streaming e on demand, su Mediaset Play. Alla conduzione c’è Filippo Bisciglia. Nel corso dello show sono mostrati gli aggiornamenti riguardanti le coppie rimaste ancora in gioco. Tra loro, sono attese novità per quanto riguarda Gabriela e Giuseppe. I due, la scorsa settimana, si sono lasciati in un falò di confronto. Tuttavia, come anticipato da Bisciglia, il loro percorso nella trasmissione non è ancora concluso.

Temptation Island 17 luglio, pace tra Gabriela e Giuseppe

Inizia Temptation Island del 17 luglio. Bisciglia inizia con Gabriela e Giuseppe, che come già detto si sono lasciati in un falò di confronto nell’appuntamento della scorsa settimana. Il ragazzo, dopo aver sentito la mancanza della compagna, ha chiesto un nuovo incontro.

Ha intenzione di raccontare a Gabriela tutta la verità: “L’ho tradita, sono andato a ballare e ho parlato con altre. Io, però, la amo e vorrei che sia la mamma dei miei figli“. Inizia il confronto. Lui chiede scusa, mentre lei afferma di essersi avvicinata al single Fouad in quanto ferita. Dopo le forti litigate delle scorse settimane, i due fanno la pace ed escono insieme.

A Temptation Island del 17 luglio si passa a Perla e Mirko. Lei svela retroscena sulla loro vita intima, lui sparla della compagna con la tentatrice Greta, oltre ad organizzare con quest’ultima un appuntamento alla spa. Perla, assistendo a tali immagine, va su tutte le furie. Un focus è proposto ora su Francesca e Manuel. La giovane passa un’intera giornata con il tentatore Alberto, che turba il fidanzato.

I falò

A Temptation Island del 17 luglio si svolge il falò. Iniziano le fidanzate e, in particolare, Perla, che assiste a nuove immagini dell’esterna di Mirko e Greta. Tra i due cresce l’intimità. Per Francesca, invece, non c’è alcun filmato. Proseguono i fidanzati, con Mirko che può osservare il comportamento di Perla, che afferma di “sentirsi viva” quando è vicina al single Igor. Mirko sbotta: “Fa la quindicenne e, infatti, non può stare con me“. Anche per Manuel non c’è alcuna clip.

A Temptation Island del 17 luglio è analizzato il percorso tra Ale e Federico. La prima, contrariata per il rifiuto di lui di svolgere il falò di confronto, è intenzionata a pensare solo a sé stessa. Federico, invece, scopre che la compagna ha baciato il tentatore Lollo. Ale convoca Filippo Bisciglia, al quale esprime la volontà di non far vedere più alcun suo filmato al partner. Quest’ultimo non sembra molto dispiaciuto, in quanto rivolge subito le proprie attenzioni alla single Carmen.

L’ultima coppia al centro delle attenzioni è quella di Vittoria e Daniele. Entrambi approfondiscono le conoscenze con i single. Lei, in particolare, si avvicina ad Edoardo, lui a Benedetta. Daniele, vedendo la sua compagna con un altro, si definisce “schifato” e afferma: “Sono entrato per capire se volere un figlio con lei, ora devo comprendere se voglio ancora una relazione“. Termina qui Temptation Island del 17 luglio.