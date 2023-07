Paradise film Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Storie di donne al bivio, tra le novità della programmazione estiva di Rai 2, torna in onda nella seconda serata di mercoledì 19 luglio. La terza puntata della stagione è visibile, come di consueto, anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Storie di donne al bivio, uno show tutto al femminile

Storie di donne al bivio è un format ideato da Monica Setta. Quest’ultima è anche la conduttrice dello show, che rappresenta per lei l’ennesimo impegno in una seconda serata. In tale fascia oraria, negli scorsi mesi, ha guidato già Generazione Z.

Storie di donne al bivio, come intuibile già dal nome, nasce come una trasmissione tutta al femminile. La padrona di casa, in ogni appuntamento, accoglie nello studio tre artiste ed amiche. Queste raccontano i momenti di scelta delle loro vite, tracciando un bilancio a distanza di tempo.

Il format, nelle prime due puntate, ha raccolto ottimi dati di ascolto. In media, Setta ha convinto poco più di 400 mila telespettatori, con una share vicina al 6%. Numeri decisamente soddisfacenti per una seconda serata estiva.

Simona Ventura

La prima protagonista di Storie di donne al bivio del 19 luglio è Simona Ventura. La conduttrice si appresta a vivere un’intensa stagione televisiva con Citofonare Rai 2, al via domenica 1° ottobre. Ventura, affiancata da Perego, ha ottenuto con tale programma anche degli speciali in prima serata, in onda anch’essi su Rai 2.

Ma il racconto di Simona Ventura, in Storie di donne al bivio del 19 luglio, riguarda soprattutto la sfera degli affetti. La conduttrice, oramai da anni, è felicemente fidanzata con il giornalista Giovanni Terzi, con il quale dovrebbe presto convolare a nozze.

Storie di donne al bivio, le altre ospiti

A Storie di donne al bivio del 19 luglio è protagonista, poi, Rita Rusic. Attrice, modella e produttrice cinematografica, ripercorre alcune tappe fondamentali della sua vita. Tra queste c’è sicuramente l’amore per Vittorio Cecchi Gori, con il quale è stata sposata per ben 17 anni, dal 1983 al 2000.

Infine, nel corso del programma è accolta Rita Dalla Chiesa. Con l’ex conduttrice di Forum e oggi senatrice per Forza Italia si ricordano le gioie e i dolori che l’hanno indelebilmente segnata. Inoltre, un focus dovrebbe essere proposto sul rapporto con il padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dal clan mafioso Cosa Nostra in un attentato a Palermo avvenuto il 3 settembre dell’82.