Festival di Castrocaro 2023, la conferenza stampa di presentazione in diretta: cast e ospiti

Giovedì 27 luglio, dalle 21:20 su Rai 2, si è svolta la finale di Non sono una signora. Alla conduzione, come di consueto, c’è Alba Parietti. Durante la serata, le drag finaliste si sfidano con l’obiettivo di vincere la prima edizione dello show. A giudicare le performance ci sono Vanessa Van Cartier, Elecktra Bionic e Maruska Starr. Confermato il panel vip composto da Filippo Magnini, Amanda Lear, Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. A loro spetta il compito di indovinare le identità delle celebrità che si nascondono sotto la maschera.

Non sono una signora 27 luglio, inizia la finale

Dopo uno sforo di ben 24 minuti del TG2 Post, inizia la finale di Non sono una signora. Anche questa settimana si parte con un’esibizione delle tre giudici, ai quali, però, si aggiunge eccezionalmente Alba Parietti. La conduttrice, poi, ricorda che Mara Maionchi non può essere presente alla finale e, per questo, è sostituita da Amanda Lear.

La prima manche è quella della Catwalk. Apre la gara She Funk, seguita da The Nancies e Ayumi Flambè. Per il momento, ci sono belle performance ma gli investigatori vip sparano un po’ di nomi a caso. Amanda Lear, però, sembra già a proprio agio nel ruolo. La quarta drag è Meusa Du Champ, mentre la quinta è Energy Crisis. È il momento dei primi esiti: le giudici, infatti, eliminano Ayumi Flambè, che è l’attore Simone Montedoro.

Non sono una signora del 27 luglio prosegue con la manche dei Lyp sinc. Come al solito, le quattro finaliste si sfidano in due duelli ad eliminazione diretta. La novità della serata è che ciascuno dei concorrenti duetta con uno degli investigatori. Energy Crisis sfida The Nancies. La prima intona Siamo donne con Sabrina Salerno, le seconde eseguono Fashion Pack con Amanda Lear. Le vincitrici sono The Nancies. Di conseguenza, Energy Crisis ammette di essere Enzo Paolo Turchi.

I duetti nel Lyp sinc

Il secondo faccia a faccia a Non sono una signora del 27 luglio è tra Meusa Du Champ e She Funk. La prima duetta con Filippo Magnini sulle note di Parole parole. Risponde la seconda in Il mio nome è Jem con Cristina D’Avena. Amanda Lear sulla collega: “Molto rock lei, ma non cantava i Puffi?“. Eliminata Meusa Du Champ, ovvero Andrea Lo Cicero.

Simone Montedoro, a Non sono una signora del 27 luglio, ha la possibilità di esibirsi nel Lyp sinc al quale aveva lavorato in vista della finale odierna. Performance anche per le tre giudici. A Non sono una signora del 27 luglio si torna alla gara: le due finaliste eseguono un discorso, al termine del quale fanno ascoltare la loro vera voce.

Infine, portano in scena un loro cavallo di battaglia. Prima di conosce l’esito della sfida ci sono i svelamenti. I The Nancies sono Gigi e Ross, She Funk è Andreas Muller. Le giudici Vanessa Van Cartier, Elecktra Bionic e Maruska Starr decretano The Nancies le vincitrici. Non sono una signora del 27 luglio termina qui.