I Tarallini, chi sono i nuovi campioni di Reazione a Catena: età, lavoro, quanto hanno vinto

Sabato 26 agosto, dalle ore 14:10 su Canale 5, è in onda un appuntamento speciale di Scene da un matrimonio, intitolato Scene da un compleanno. Il programma, anche in tale speciale, è condotto da Anna Tatangelo. Il format è trasmesso anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Scene da un compleanno, lo speciale chiude la stagione dello show

Scene da un compleanno è a tutti gli effetti uno spin off di Scene da un matrimonio. Quest’ultimo è un format nato da una idea di Gianni Ippoliti. La produzione è affidata per RTI a Pesci Combattenti. La decima edizione dello show è tornata in onda con degli appuntamenti inediti a partire dallo scorso sabato 23 giugno.

Con la puntata speciale dal titolo Scene da un compleanno, si conclude una stagione di grande successo per il programma. Canale 5, nel corso delle nove puntate stagionali, ha convinto una media di 1,5 milioni di telespettatori, con una share superiore al 15%.

Al centro dell’appuntamento del 26 agosto, come intuibile dal titolo, c’è un compleanno. La festeggiata è Giusy, che celebra in grande il raggiungimento della maggiore età.

La conduttrice entra nel vivo delle dinamiche tra gli adolescenti

Con Scene da un compleanno, la conduttrice Anna Tatangelo entra nel variegato (e spesso complesso) mondo degli adolescenti. Per loro, ma anche per le famiglie, il compimento dei 18 anni rappresenta un punto di snodo fondamentale. Non è un semplice compleanno, ma un cambio di vita, essendo il passaggio, almeno simbolico, all’età adulta.

La protagonista di Scene da un compleanno, come già detto, si chiama Giusy. La giovane vive con la famiglia in Puglia, nella città di Barletta. Qui frequenta il quarto anno del liceo scientifico e tutti la definiscono una persona allegra, spigliata e ironica. Per quanto riguarda il futuro, la neo maggiorenne vorrebbe proseguire gli studi e ottenere l’abilitazione da psicologa.

Scene da un compleanno, i festeggiamenti

Giusy, in Scene da un compleanno, ha espresso il desiderio di festeggiare l’arrivo dei 18 anni in grande stile, organizzando in prima persona ogni singolo dettaglio. Per tale motivo, i primi eventi avvengono nei giorni che precedono il vero e proprio compleanno.

Ad esempio, la ragazza effettua dei suggestivi giri in barca a vela in compagnia degli amici. Non manca, poi, il servizio fotografico, una limousine e il brindisi allo scoccare della mezzanotte. Nel grande giorno, infine, Giusy festeggia con le persone a lei care all’interno di una location da sogno.